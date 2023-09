AOMVSR už vyrobili 300-tisíc nových evidenčných čísel

Tabuľky sú praktickejšie

19.9.2023 (SITA.sk) - Jednoduchšia evidencia vozidiel a nové evidenčné čísla fungujú už trištvrte roka. AO MV SR (Automobilové opravovne MV SR) vyrobili od nového roka už 300-tisíc tabuliek s novým označovaním motorových vozidiel.Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť v januári tohto roka, priniesla niekoľko zmien. Od systému evidencie vozidiel, cez dizajn tabuliek až po zjednodušený prenos EČV medzi majiteľmi alebo vozidlami. AO MV SR už v novom systéme vyrobilo viac ako 300-tisíc tabuliek evidenčnými číslami.Nové EČV pozostávajú z rovnakého počtu znakov ako staré. Prvá je kombinácia dvoch písmen, ďalej troch číslic a napokon opäť kombinácia dvoch písmen, teda vo formáte AA 001 AA. Zrušilo sa pôvodné označovanie vozidla podľa okresu majiteľa, čo prinieslo aj nové možnosti. Majiteľ si už môže zvoliť všetkých 7 znakov a navrhnúť vlastné špecifické EČV.Na tabuľkách si možno všimnúť aj nový dizajn s novým typom písma a jednotnou čierno-bielou farebnosťou. "Nový font písma nahradzuje desaťročia používané písmo, ktoré už nespĺňalo moderné trendy a požiadavky na čitateľnosť. Malo by sa to ukázať za zníženej viditeľnosti aj pri automatizovanom spracovaní evidenčných čísel z tabuliek na rôzne účely," vysvetľuje Michal Šula, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti AO MV SR, a. s..Grafické návrhy podľa predkladateľa vytvorila Katedra vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pri dodržaní všetkých požiadaviek na tabuľky kladených zákonom o cestnej premávke.Rôzne skupiny motorových vozidiel sa odlišujú iba špecifickou skladbou evidenčného čísla. Napríklad elektromobily už nemajú po novom svetlozelené tabuľky, ale sú rozpoznateľné evidenčným číslom začínajúcim sa písmenami EV alebo EL. Všetky nové značky sa vyrábajú jednotným spôsobom, čím sa vyriešil pretrvávajúci problém s nedostupnosťou zelených EČV pre elektrické vozidlá.Pôvodné označovanie okresov, na aké boli šoféri doteraz zvyknutí, predstavovalo do istej miery zásah do súkromia človeka. Vodiči svoje šoférske schopnosti vzájomne posudzovali podľa ´ešpézetiek´, navyše, označenie okresu na zaparkovaných vozidlách nepriamo pomáhalo výtržníkom či zlodejom pri krádeži áut. Nové označenie zachováva vodičovi istú anonymitu. Podobným spôsobom sú označované vozidlá aj inde v Európe – napríklad v Maďarsku, Česku či Taliansku.Novela zákona o cestnej premávke rieši aj postup prenosu a ponechania si evidenčného čísla pri kúpe a predaji automobilov. Evidencia áut tak neznamená iba nové EČV, ale je celkovo jednoduchšia a variabilnejšia.Spôsob nahlasovania a prenášania evidenčných čísel pri kúpe a predaji automobilov sa zmenil vo viacerých smeroch. Majitelia nových motorových vozidiel majú možnosť preniesť si evidenčné číslo z pôvodného vozidla na nové. Nezáleží už ani na mieste pobytu nového majiteľa vozidla, čím sa značne zjednodušuje proces prepisu automobilov medzi okresmi. Zakúpené auto teda môže zostať s pôvodným EČV aj iného okresu.Na druhej strane, novela zákona umožňuje pôvodným majiteľom motorových vozidiel si ponechať svoje evidenčné číslo aj po predaji vozidla. Môžu tak predať vozidlo bez EČV, ktoré následne môžu použiť na svoje ďalšie vozidlo. ,,Ponechané evidenčné čísla budú môcť byť priradené aj k novým vozidlám, ak si majiteľ kúpi auto bez evidenčného čísla. Nový zákon necháva každému majiteľovi až 1 rok na ponechanie si EČV bez priradenia k autu," hovorí Michal Šula. Ak je občan rozhodnutý pre kúpu auta, ale ešte ho nevlastní, môže si tiež zabezpečiť vlastnú jedinečnú značku. Unikátne EČV ho počká na inšpektoráte do doby, kým auto nebude mať. Nové vozidlo musí byť prihlásené na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá objednávku EČV na inšpektoráte zrealizovala. Tabuľku s EČV nie je možné posunúť z jednej osoby na inú osobu.Novela zákona o cestnej premávke prináša jednoduchší postup pri prepise motorových vozidiel, čím sa šetrí čas a znižuje administratívna záťaž majiteľov. Nové opatrenia eliminujú potrebu odhlasovania a prihlasovania vozidla pri zmene majiteľa alebo miesta pobytu v rôznych okresoch. To je veľkou výhodou pre majiteľov, ktorí môžu rýchlo a efektívne vybaviť všetky potrebné doklady pri kúpe alebo predaji automobilu. Odhlasovanie aj prihlasovanie bude možné vyriešiť na akomkoľvek inšpektoráte spoločne s vydaním dokladov. Ak to bude potrebné, doklady a EČV môžu byť odoslané kuriérom.Novela zákona o cestnej premávke výrazne zjednodušila proces evidenčných čísel na motorových vozidlách. Zmeny s tým súvisiace uľahčia majiteľom automobilov administratívny proces a umožnia jednoduchší a rýchlejší prepis vozidiel medzi rôznymi majiteľmi a okresmi. Toto opatrenie zodpovedá moderným trendom v evidencii áut a prispieva k pohodlnosti a efektívnosti pri nákupoch a predajoch vozidiel.sú štátnou akciovou spoločnosťou (100 % majetkovou účasťou štátu,) prevádzkujúcu servis, opravy a údržbu motorových vozidiel pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a verejnosť. Majú 7 prevádzok a ponúkajú komplexné služby, vrátane autorizovaných opráv rôznych značiek a technických úprav. Spoločnosť sa rozšírila o divízie pre IT služby, fleet manažment a výrobu. Tieto rozšírené služby zahŕňajú digitalizačné a počítačové služby, vývoj softvéru, predaj a prenájom hardvéru, servis prenájmu vozidiel, výrobu evidenčných čísel vozidiel, špeciálne úpravy a prestavby motorových vozidiel na mieru zákazníka a mimoškolskú vzdelávaciu činnosť pre bezpečnostné a záchranné zložky.Informačný servis