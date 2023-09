Nemecko chystá pre Ukrajinu balík pomoci za 400 miliónov, Pistorius sa vyjadril aj k raketám Taurus

Rakety dlhého doletu Taurus

Vozidlá pechoty aj tanky

19.9.2023 (SITA.sk) - Nemecko pripravuje pre Ukrajinu balík pomoci v hodnote 400 miliónov eur. Ako referuje web Kyiv Independent, v rozhovore pre denník Bild to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius Podľa neho by balík mal obsahovať muníciu, rakety, obrnené vozidlá, odmínovacie zariadenia, oblečenie či generátory potrebné na nadchádzajúcu zimu.Pistorius na otázku o možnosti poskytnúť Ukrajine rakety dlhého doletu Taurus povedal, že rozhodnutie ešte nepadlo, pretože Berlín musí zvážiť „rôzne politické, právne, vojenské a technické aspekty".Ukrajina sa už dlho snaží získať okrem rakiet dlhého doletu, ktoré poskytuje Francúzsko a Spojené kráľovstvo, aj nemecké rakety Taurus. Nemecké vedenie sa však údajne obáva, že rakety s doletom 500 kilometrov by mohli byť použité na zasiahnutie ruského územia.Berlín oznámil svoj predchádzajúci balík vojenskej pomoci v hodnote 770 miliónov dolárov na summite NATO vo Vilniuse. Poskytol vtedy 24 tankov Leopard 1A5 , 40 bojových vozidiel pechoty Marder, 20-tisíc delostreleckých nábojov či dve odpaľovacie zariadenia Patriot.