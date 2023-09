Aplikácia Môj Kuriér: Riešenie pre jednoduché a cenovo dostupné posielanie balíkov

O DPD

12.9.2023 (SITA.sk) -Aplikácia Môj Kuriér je navrhnutá tak, aby umožnila jednoducho a intuitívne odoslať balík každému, kto to potrebuje. Stačí vyplniť krátky formulár a počkať na kuriéra, ktorý zásielku vyzdvihne alebo balík odniesť na najbližšie odberné miesto. Využiť ju tak môžu nielen jednotlivci, ktorí potrebujú poslať balík svojim známym či rodine, ale aj firmy a internetové obchody, ktoré posielajú menší počet zásielok a hľadajú cenovo dostupné riešenie. Získajú tak prístup k profesionálnym kuriérskym službám bez toho, aby museli mať dopredu uzavretú zmluvu. A to za veľmi priaznivú cenu, ktorá začína už na 3,40 € bez DPH."Pri vytváraní webovej aplikácie Môj Kuriér sme kládli veľký dôraz na jednoduchosť. Služba je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám jednotlivcov, malých firiem a e-shopov s menším objemom prepravy. Sprístupnili sme tak profesionálne kuriérske služby skutočne pre každého, kto potrebuje aspoň občas posielať balíky, a to za veľmi dostupné ceny,” vysvetľuje generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.Prostredie aplikácie je prispôsobené pre počítače, ale aj mobilné zariadenia, telefón, či tablet. Najmä firmy a internetové obchody ocenia pohodlné a jednoduché spracovanie zásielok. Systém umožňuje importovať viacero zásielok naraz a automaticky ukladá adresy príjemcov pre opätovné použitie. Zákazník tak získa prehľad všetkých odoslaných balíkov na jednom mieste, možnosť znovu sa vrátiť ku konkrétnemu štítku alebo faktúre a znovu ich vytlačiť. Dostupná je aj prehľadná interaktívna mapa odberných miest Pickup a validácia PSČ. Systém automaticky vypočíta cenu za prepravu. Úhrada prepravných služieb prebieha cez platobnú bránu a faktúra za poskytnuté služby je generovaná a odoslaná na e-mail.Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom skupiny Geopost, najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a v 230 krajinách sveta. Vďaka inovatívnym technológiám, odborným skúsenostiam a starostlivosti o zákazníkov je DPD spoľahlivým partnerom v preprave tovaru pre odosielateľov aj príjemcov. Navyše preberá zodpovednosť voči životnému prostrediu, zamestnancom a komunite svojou skupinovou stratégiou trvalej udržateľnosti DrivingChangeTM – robí konkrétne kroky prospešné pre životné prostredie. Balíky doručované cez DPD, sa dostanú do cieľa s nulovou uhlíkovou stopou. DPD dopad aktivít spojených s doručením zásielok meria, znižuje a množstvo oxidu uhličitého, ktoré pri preprave vylúčia jej vozidlá následne kompenzuje na nulu prostredníctvom viacerých environmentálnych programov. Záväzok k uhlíkovej neutralite, inteligentné mestské doručovanie či program monitorovania kvality ovzdušia plus ďalšie inovácie tvoria komplexnú víziu udržateľného doručovania. DPD SK doručuje zásielky rámci Bratislavy aj elektrickými dodávkami. Do roku 2025 sa spoločnosť DPD SK zaviazala v hlavnom meste doručovať balíky výlučne elektrickými vozidlami.Informačný servis