Vodca Kim pricestoval do Ruska, s Putinom si dajú aj formálny obed

12.9.2023 (SITA.sk) -Severokórejský vodca Kim Čong-un pricestoval do Ruska, kde by sa mal stretnúť s tamojším vodcom Vladimirom Putinom. Hovorca juhokórejského ministerstva obrany uviedol, že ich armáda zhodnotila, že Kimov obrnený vlak prišiel do Ruska v utorok ráno.Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA skôr potvrdila, že Kim vycestoval v nedeľu popoludní v sprievode predstaviteľov vládnucej strany, vlády a armády.Delegácia zahŕňa ministerku zahraničia a dvoch vysokopostavených armádnych maršalov, predsedu výboru pre vesmírnu vedu a techniku či predstaviteľa vládnej strany, ktorý má na starosti politiku v súvislosti s muníciou.Stretnutie Kima s Putinom, ktorého presný termín ešte nie je známy, vyvoláva obavy z možnej dohody o severokórejských zbraniach pre ruskú vojnu na Ukrajine.Severná Kórea môže mať desiatky miliónov delostreleckých granátov a rakiet založených na sovietskych návrhoch, ktoré by mohli poskytnúť obrovskú podporu ruskej armáde na Ukrajine, tvrdia analytici.Pchjongjang by výmenou za zbrane zase mohol žiadať veľmi potrebnú energetickú a potravinovú pomoc a technológie pre pokročilé zbrane, ponorky a vojenské satelity.Stretnutie by sa mohlo uskutočniť vo Vladivostoku, kam Putin v pondelok pricestoval na Východné ekonomické fórum a ktoré sa nachádza zhruba 680 kilometrov od Pchjongjangu.Vodcovia sa naposledy stretli v apríli 2019, keď Kim tiež pricestoval vlakom do Vladivostoku. Práve to bola pravdepodobne aj jeho dosiaľ posledná cesta do zahraničia.Hovorca Kremľa sa vyjadril, že vodcovia sa stretnú po spomenutom fóre, ale kedy a kde nešpecifikoval. Dmitrij Peskov tiež povedal, že Kimova cesta bude plnohodnotná návšteva, ktorá bude zahŕňať formálny obed.Delegácie Ruska a Severnej Kórey budú viesť rokovania a ak to bude nevyhnutné, tak aj Putin s Kimom budú pokračovať v osobnom stretnutí. Hlavnou témou rokovaní by mali byť rusko-severokórejské vzťahy.