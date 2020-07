Aplikácia TikTok zmazala takmer 50 miliónov videí, porušovali nariadenia o ochrane detí

aktualizované 10. júla 13:44



10.7.2020 (Webnoviny.sk) -Populárna aplikácia TikTok vymazala od júla do decembra 2019 viac ako 49 miliónov videí. Vo svojej najnovšej správe o transparentnosti o tom informovali zástupcovia firmy. Takisto potvrdili, že od vlád a polície prijali približne 500 žiadostí súvisiacich so zdieľaním dát, pričom vyhoveli približne 480 z nich.TikTok vlastní čínska firma ByteDance. Aplikácia však v Číne nie je dostupná. TikTok nezaregistroval žiadnu žiadosť týkajúcu sa dát zo strany čínskej vlády alebo polície. Takisto čínska vláda aplikáciu nepožiadala o odstránenie nejakého obsahu.Firma v spomínanej správe objasnila, že 25,5 percenta zmazaných videí obsahovalo nahých dospelých ľudí alebo sexuálne akty. Ďalších 24,8 percenta videí porušilo nariadenia o ochrane detí, 21,5 percenta príspevkov zobrazovalo nelegálne činnosti alebo "regulovaný tovar". Tri percentá vymazali pre obťažovanie alebo šikanovanie a menej ako jedno percento odstránených videí súviselo s prejavom nenávisti.Všetkých 49 miliónov videí predstavuje menej ako jedno percento videí, ktoré ľudia zverejnili medzi júlom a decembrom 2019. Celkovo 98,2 percenta odstránených príspevkov zaregistrovali s pomocou strojového učenia alebo moderátorov ešte predtým, ako ich nahlásili používatelia.Americké úrady v súčasnosti skúmajú, či TikTok dodržiava dohodu z roku 2019 o ochrane používateľov mladších ako 13 rokov. Predstavitelia aplikácie uviedli, že v systéme fungujú zavedené obmedzenia a pre osoby do 13 rokov platia aj ďalšie opatrenia súvisiace s bezpečnosťou a súkromím.Americký minister zahraničia Mike Pompeo nedávno naznačil, že Spojené štáty zvažujú zakázanie čínskych aplikácií sociálnych médií vrátane TikToku. Indická vláda aplikáciu už zakázala v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou. Firma ohlásila, že zvažuje zriadenie nového sídla mimo Číny.