Aplikácie od AuresLabu bodujú v zahraničí, v Británii ich budú používať Lexus a Toyota

Viac než 280 obchodníkov Toyoty a Lexusu vo Veľkej Británii si od AuresLabu obstará nástroje, ktoré prostredníctvom moderných dátových technológií zefektívňujú proces výkupu a predaja vozidiel. "Obchodníkom budeme poskytovať základnú sadu aplikácií Leads Generator, Algorithmic Pricing a Stock Allocation," hovorí Stanislav Gálik, výkonný riaditeľ AuresLabu, ktorý v tuzemsku rovnaké aplikácie dodáva aj do siete autocentier AAA AUTO. Britskí dealeri za tieto služby zaplatia zhruba 27 000 eur mesačne.Aplikácia Leads Generator napríklad neustále samostatne prechádza weby a vyhľadáva všetky dostupné ponuky vozidiel a vyhodnocuje ich hodnotu. Aplikácia Stock Allocation potom pomocou umelej inteligencie spravuje zásoby skladových vozidiel podľa aktuálneho dopytu v jednotlivých lokalitách.Trendom v tejto oblasti sa stalo dynamické oceňovanie, teda zmena ceny automobilov v reálnom čase podľa vývoja na trhu. "Aplikácia sleduje zvýšený alebo klesajúci dopyt po určitých typoch áut a podľa toho upravuje ceny vozidiel v ponuke príslušným smerom," popisuje Gálik. Vďaka optimalizácii ceny v aplikácii Algorithmic Pricing potom v priemere na jednom aute obchodník získa o 3 percentá viac, než pri bežnom oceňovaní.Aplikácie AuresApps už viac ako rok používa okrem iných aj najväčšia sieť predajcov automobilov v Juhoafrickej republike. Vďaka nej predajcovia zobchodovali zhruba o 5 100 áut viac v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. "Na juhoafrickom trhu to pri priemernej marži 2 000 dolárov na jednom automobile prináša zisk vyšší o viac než 10 miliónov dolárov za rok," konštatuje Gálik. Firma pritom za využívanie aplikácii platí približne 270 000 eur ročne.Ruský TransTechServis (TTS), ktorý bol prvým zahraničným klientom AuresLabu, zaznamenal ročný nárast o takmer 1 500 zobchodovaných áut so ziskom blížiacim sa k trom miliónom dolárov. "Najväčšou výhodou je pre nás naozaj detailný prehľad o trhu, ktorý nám aplikácia poskytuje," hovorí Maxim Krivoshey z TTS.