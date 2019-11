ZSSK chce zvýšiť pocit bezpečia v nočných vlakoch, testuje ich sprevádzanie príslušníkmi bezpečnostnej služby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.11.2019 (Webnoviny.sk) - Zo štatistík odboru inšpekcie a kontroly (OIK) Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vyplýva, že v nočných vlakoch častejšie ako inde prichádza k obťažovaniu cestujúcich ich spolucestujúcimi, najmä pod vplyvom alkoholu. Hoci sa vlakový personál vždy snaží situáciu riešiť, nezriedka je potrebné privolať do nasledujúcej stanice políciu, čo často spôsobuje meškanie vlaku. ZSSK preto od 1. novembra 2019 testuje sprevádzanie štyroch nočných vlakov príslušníkmi súkromnej bezpečnostnej služby (SBS).SBS bude počas najbližších štyroch mesiacov (skúšobná prevádzka prebieha od novembra do februára) prítomná vo vlakoch R 614 Zemplín, R 615 Zemplín (linka Bratislava – Žilina – Humenné), R 800 Poľana a R 801 Poľana (linka Bratislava – Zvolen – Prešov) medzi Bratislavou a Košicami. Už počas prvých siedmich dní nasadenia vo vlakoch zasahovali zamestnanci SBS celkom 13-krát, pričom z vlaku vyprevádzali podgurážených či agresívnych cestujúcich, prípadne takých, ktorí nemali platný cestovný doklad a neboli ochotní si ho dodatočne zakúpiť.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.vysvetľuje.Pracovníkov SBS počas prvých týždňov sprevádzajú vo vlakoch zamestnanci OIK ZSSK a ich zaangažovanie sa do konfliktu podlieha prísnym pravidlám.dopĺňa Roman Kusý, riaditeľ OIK.O tom, či bude ZSSK pokračovať v nasadzovaní SBS do nočných vlakov, prípadne v akej forme sa spolupráca bude realizovať v budúcnosti, sa rozhodne až po vyhodnotení pilotného projektu. Celkové náklady na skúšobnú prevádzku predstavujú cca 34-tisíc eur. Počas štyroch mesiacov sa v štyroch nočných diaľkových vlakoch odvezie cca 240-tisíc cestujúcich a predpokladané tržby z ich prepravy sa pohybujú na úrovni presahujúcej milión eur.