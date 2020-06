Aplikáciu na identifikáciu kontaktov s nakazeným si stiahlo málo Talianov, nie je efektívna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 - Taliansku aplikáciu, ktorá má pomôcť úradom vystopovať a upozorniť ľudí, ktorí sa dostali do blízkeho kontaktu s osobami testovanými pozitívne na koronavírus, si nestiahol dostatočný počet obyvateľov. V nedeľu to pre štátnu televíziu povedal splnomocnenec talianskej vlády pre boj s koronavírusom Domenico Arcuri.Podľa jeho slov si aplikáciu Immuni, ktorá využíva technológiu Bluetooth, stiahli zatiaľ len dva milióny ľudí. Toto číslo označil Arcuri "stále za príliš nízke". Experti tvrdia, že aplikáciu by muselo používať najmenej 60 percent zo 60 miliónov obyvateľov Talianska, aby bola efektívna.Taliansko patrí ku krajinám, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najtvrdšie. Doteraz tam zaznamenali vyše 230-tisíc infikovaných a 33 846 úmrtí. Talianska vláda napriek tomu už pomaly ruší obmedzenia a snaží sa o naštartovanie ekonomiky. Aplikácia na vyhľadávanie kontaktov má byť jedným z nástrojov, ktoré majú pomôcť zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.