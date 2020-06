Ako správne vybrať prisatého kliešťa a kedy treba nasadiť antibiotiká? Radí doktorka

Len za mesiac máj prijali na urgentnom príjme michalovskej nemocnice takmer 30 pacientov. Stáva sa, že sa kliešť zachytí na chúlostivom mieste, napríklad v okolí oka. Alebo pacient žije sám a na ťažko dostupnom mieste si kliešťa nevie vybrať.

„Kliešte sa radi prisávajú napr. v slabinách, pod pazuchami, u mužov aj na pohlavných orgánoch, u žien na hrudníku, u oboch pohlaví sú to tiež stehná a ramená. Prekontrolovať treba aj pokožku hlavy,“ upozorňuje doktorka Varechová.

Kliešťa vyberajte drobnými kývavými pohybmi

Podľa lekárky sa vyberania kliešťa v domácich podmienkach netreba báť. Stačí, keď máte pinzetu a dezinfekciu, ktorú pred výberom aplikujete na postihnuté miesto. „Aj keď na internete alebo u susedov nájdete množstvo rôznych zaručených receptov, ako kliešťa vybrať, aktuálne sa v odborných kruhoch odporúča použiť pinzetu a vytiahnuť ho drobnými kývavými pohybmi. V lekárni sú tiež dostupné špeciálne karty na jeho odstránenie,“ odporúča.

Niekedy je potrebné nasadiť antibiotiká

„Ak sa aj utrhne nožička alebo hlavička, možno sa pokúsiť vybrať ju sterilnou ihlou. Miesto ešte raz dezinfikovať po vybratí a sledovať prípadné začervenanie. Ľahké sčervenanie pokožky okolo miesta vpichu do cca 1-2 centimetrov a jeho svrbenie, ktoré zmizne do niekoľkých dní, nie je závažné. Ak sa však výrazné a bolestivé začervenanie zjaví do 48 -72 hodín, došlo k tzv. sekundárnej infekcii ranky, teda, že sa do nej prostredníctvom kliešťa zaniesli rôzne choroboplodné zárodky. Vtedy sú často namieste aj celkové antibiotiká, v tomto prípade treba navštíviť lekára,“ vysvetľuje doktorka Varechová.

Miesto prisatia najbližšie týždne sledujte

Kliešťová encefalitída a lymská borelióza patria k najzávažnejším ochoreniam, ktoré kliešte prenášajú. Miesto prisatia by ste preto po vybratí kliešťa mali najbližšie dva až tri týždne sledovať. „Ak sa s odstupom času vyskytne kruhovité začervenanie okolia prisatia väčšieho priemeru, nesvrbí ani nebolí, prípadne má tendenciu sa rozširovať, treba navštíviť svojho všeobecného lekára. Najmä u detí sa tiež môže v tomto štádiu vyskytnúť, najčastejšie na ušnici, sýtočervený alebo modročervený uzlík, ktorý nebolí a nesvrbí, tzv. boréliový lymfocytóm. Je tiež prejavom prvej fázy boreliózy a lieči sa nasadením antibiotík,“ hovorí lekárka.

Všeobecného lekára by ste mali vyhľadať aj pri výskyte chrípkových príznakov, ako horúčka, bolesti hlavy, kĺbov a svalov, ktoré môžu byť dôsledkom infekcie.

Pri lymskej borelióze rozhoduje včasná liečba

„Vyšetrovať protilátky proti lymskej borelióze nemá zmysel v období do 4-6 týždňoch po prisatí, ani keď sa vyskytne začervenanie naznačujúce prvé štádium lymskej boreliózy – vtedy je potrebné podať antibiotiká v správnej dávke a dostatočne dlhom čase. Ani po antibiotickej liečbe nie je sledovanie protilátok potrebné, pretože pretrvávajú dlhodobo a nesvedčia o imunite,“ dodáva.

Pri návšteve prírody treba myslieť hlavne na prevenciu a používať repelent, alebo sa nechať ešte počas jesenných mesiacov zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. Aktuálne tiež českí vedci testujú veľmi sľubnú vakcínu proti lymskej borelióze, ktorá pri pokusoch na zvieratách preukázala 100-percentnú účinnosť.