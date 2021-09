Apple a Google majú odstrániť Navaľného aplikácie, ruský regulačný orgán im hrozí pokutou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský orgán pre dohľad nad médiami Roskomnadzor vo štvrtok pod hrozbou pokuty vyzval technologické spoločnosti Apple Google , aby zo svojich obchodov odstránili aplikáciu vyvinutú spojencami väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného . Nečinnosť by sa podľa neho dala v tejto súvislosti vysvetliť ako zasahovanie do ruských volieb.Spomenutá aplikácia propaguje Navaľného stratégiu Múdre hlasovanie - projekt navrhnutý na podporu kandidátov, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že porazia kandidátov vládnej strany Jednotné Rusko.Podporovatelia ruskej opozície, nezávislé médiá a ľudskoprávni aktivisti čelia s prichádzajúcimi voľbami, ktoré sa budú konať 19. septembra, zvýšenému tlaku zo strany vlády. Spojenci Navaľného, najhlasnejšieho kritika prezidenta Vladimira Putina, spájajú záťah s úsilím Kremľa oslabiť opozíciu a uchovať dominantnú pozíciu Jednotného Ruska.Zmienené voľby sú široko vnímané ako súčasť Putinových snáh poistiť si vládu ešte pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Šesťdesiatosemročný líder, ktorý je pri moci už viac ako dve desaťročia, vlani pretlačil ústavné zmeny, ktoré mu potenciálne umožnia udržať sa až do roku 2036.