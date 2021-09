Nadácia Zastavme korupciu vyzýva na upravenie právomocí generálneho prokurátora

Pochybnosti o nestrannosti

Rozhodnutia majú robiť súdy

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nadácia Zastavme korupciu (NZK) žiada vládu, aby upravila právomoci generálneho prokurátora tak, aby nemohol zrušiť právoplatné uznesenie o obvinení. Kabinet by tak podľa nadácie splnil záväzok zo svojho Programového vyhlásenia.Reagovali na to, že Generálna prokuratúra SR (GP SR) „vedená nominantom Sme rodina Marošom Žilinkom “ zrušila 31. augusta obvinenie z korupcie bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. Zdôraznili, že ide tiež o nominanta hnutia Sme rodina. V tlačovej správe o tom informovala riaditeľka NZK Zuzana Petková „Aj keď sa Maroš Žilinka vylúčil a nechal rozhodovať svojho zástupcu, skutočnosť, že kontroverzné uznesenie generálna prokuratúra verejnosti doteraz dôveryhodne nevysvetlila, vzbudzuje pochybnosti, či bolo nestranné,“ uviedla Petková. Podľa nej silná právomoc zastaviť akékoľvek trestné stíhania, ktorú má v rukách jedna osoba – generálny prokurátor alebo ním poverený námestník, je bez ďalších kontrolných mechanizmov ľahko zneužiteľná.Generálna prokuratúra zastavila vyšetrovanie odvolávajúc sa na paragram 363 Trestného poriadku. Podľa neho môže zrušiť uznesenia policajta alebo prokurátora, ak boli porušené práva obvineného. Trestný poriadok pritom nehovorí, o aké uznesenia ide. To si GP SR upravuje interným predpisom. Do roku 2012 išlo o uznesenia, ktoré sa týkali napríklad podmienečného zastavenia trestného stíhania, uloženia poriadkovej pokuty či zaistenia nároku poškodeného. Až v roku 2012 v tomto internom príkaze pribudla aj možnosť zrušiť právoplatné uznesenie o obvinení.„Domnievame sa, že vtedajšie vedenie prokuratúry chcelo obísť nový zákon, ktorý zakazoval takzvané negatívne pokyny, “ konštatovala Petková. Prijala ho vláda Ivety Radičovej a zmyslom novej právnej úpravy bolo, aby GP SR nemohla zametať politicky citlivé kauzy pod koberec a napríklad prikázať podriadeným prokurátorom nepodať obžalobu. Nadácia Zastavme korupciu na problém možného zneužitia tohto paragrafu Trestného poriadku upozorňuje už do roku 2018. Ako zdôraznili, súčasná vláda sa zaviazala to zmeniť. Vo vládnom programe sa uvádza: „Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu“.Trestný poriadok by sa mal zmeniť podľa Petkovej tak, aby GP SR nemohla rušiť právoplatné uznesenia o obvinení. „Rozhodnutie o vine či nevine by malo byť vecou súdov a nie v rukách jedného človeka,“ dodala.