Apple by mal začiatkom budúceho roka uviesť na trh nový lacný iPhone

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. októbra (TASR) - Kľúčovým motorom rastu bude v roku 2020 pre Apple nový lacný iPhone.Analytik firmy TF Securities Ming-Chi Kuo uviedol vo svojej analýze, že nový lacný iPhone sa dostane na trh v 1. kvartáli budúceho roka. Kuo už začiatkom októbra vyhlásil, že telefón, ktorý nazýva iPhone SE2, bude mať rovnaký procesor ako nový iPhone 11.Kuo zopakoval, že iPhone SE2, ktorý bude nástupcom iPhonu SE uvedeného na trh v roku 2016, bude mať podobný dizajn ako iPhone 8. To signalizuje, že Apple by mohol použiť niektoré súčiastky z tohto telefónu, pričom by modernizoval niektoré jeho interné komponenty, ako sú procesor a fotoaparát. Predávať by sa mal v striebornej, sivej a červenej, tvrdí Kuo.Kuo takisto predpokladá, že o nový lacný iPhone zrejme budú mať záujem tí, ktorí ešte stále používajú iPhony 6 a 6s, ktoré prišli na trh už pred piatimi rokmi. Ich počet odhaduje až na 200 miliónov. Nový telefón bude podľa neho kľúčovým motorom rastu pre Apple v budúcom roku."Modelové rady iPhonov 6 a 6s sú najlepšie predávanými modelovými radmi iPhonov, a odhadujeme, že okolo 170 až 200 miliónov ľudí ešte stále používa iPhony 6 a 6s," uviedol Kuo. Dodal, že teraz je pre nich výmena telefónu ešte naliehavejšia, keďže nový operačný systém iOS 13 nepodporuje šestkové iPhony.