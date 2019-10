Vláda podľa OĽaNO aj v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 klame

Na archívnej snímke Eduard Heger. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. októbra (TASR) - Vláda aj v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 klame. Uviedol to v reakcii na návrh, o ktorom v pondelok popoludní rozhoduje vládny kabinet, opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Eduard Heger (OĽaNO). Avizoval, že k rozpočtu hnutie plánuje iniciovať zvolanie mimoriadneho finančného výboru parlamentu.kritizoval.Klamstvá sa podľa neho udiali v troch rokoch.pripomínal Heger.Ďalším klamstvom je podľa neho tohtoročný deficit, ktorý mal byť vyrovnaný. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pred niekoľkými týždňami priznal, že rozpočet za rok 2019 vyrovnaný nebude, pretože bol zostavený ako nereálny.Klamstvom je podľa Hegera aj rozpočet štátu na rok 2020.poznamenal.V návrhu rozpočtu počíta rezort financií s deficitom v tomto roku na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda tak nedosiahne plánované vyrovnané hospodárenie. V budúcom roku by mal schodok pretrvať, ale klesnúť na 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021.Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p.b.) HDP. Na konci plánované horizontu tak verejné financie očakávajú hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP.