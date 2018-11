Apple zvýšil kvartálny zisk takmer o tretinu, pomohli drahšie iPhony

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 2. novembra (TASR) - Americká technologická spoločnosť Apple predala v 4. kvartáli obchodného roka 2017/2018 menej než 47 miliónov iPhonov. To je menej, než naznačovali odhady, napriek tomu zvýšila zisk takmer o tretinu. Prispel k tomu najmä vysoký záujem o nové modely s cenou od 1000 USD (877,73 eura).Spoločnosť uviedla, že za obdobie júl až september dosiahla zisk 14,1 miliardy USD. To je o 32 % viac než v rovnakom období minulého obchodného roka. Prekonala tak očakávania analytikov, keď zisk na akciu dosiahol 2,91 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 2,79 USD/akcia. Tržby za sledované obdobie vzrástli o 20 % na 62,9 miliardy USD.Počet predaných iPhonov dosiahol 46,9 milióna, analytici pritom počítali s predajom 47,5 milióna kusov. Výsledok však vylepšili nové modely, s ktorými firma prišla na trh v septembri. Práve tieto produkty zvýšili priemernú predajnú cenu iPhonov na 793 USD/kus. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka to predstavuje rast o 28 %. Navyše, záujem o nové modely bol vysoký.Firma však trhy sklamala prognózou tržieb v 1. kvartáli súčasného obchodného roka 2018/2019, ktorý zahrňuje kľúčovú vianočnú sezónu. Analytici predpokladajú tržby okolo 93 miliárd USD, Apple však stanovil prognózu od 89 miliárd do 93 miliárd USD. Nevylučuje tak, že odhady analytikov nenaplní. V reakcii na výsledky a odhady hodnota akcií Apple klesla o vyše 7 %.Navyše, spoločnosť oznámila, že od súčasného obchodného roka už nebude poskytovať informácie o počte predaných iPhonov, iPadov či počítačov Mac, čo vyvolalo diskusie na trhoch, že firma sa chce vyhnúť informáciám o nepriaznivom vývoji predaja. Viacerí analytici však poukazujú na fakt, že Apple chce, aby sa investori už natoľko nesústreďovali na počet predaných iPhonov, ale na celkový biznis spoločnosti.(1 EUR = 1,1393 USD)