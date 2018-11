Ministerstvo školstva teší rastúci záujem žiakov o duálne vzdelávanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 2. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR teší rastúci záujem žiakov o systém duálneho vzdelávania (SDV). Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva pre TASR uviedol, že nárast žiakov v SDV je pre tento rok adekvátny a odvíjal sa od ponuky učebných miest zo strany zamestnávateľov.Počet študentov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019, je vyšší ako vlani. K 15. septembru sa do tohto systému zapojilo 1615 prvákov, pričom ide oproti vlaňajšku o nárast o takmer 400 žiakov.Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Němec poznamenal, že vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka.uviedlo ministerstvo školstva.povedal Němec. Do roku 2020 by malo byť do systému zapojených 12.000 žiakov.poznamenal rezort školstva. Zvýšená intenzita spolupráce so zamestnávateľmi dáva podľa ministerstva školstva predpoklad navýšenia ponuky učebných miest v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 s tým, že žiaci obsadia aspoň 4000 miest každý školský rok.