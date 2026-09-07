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Aqara – inteligentná domácnosť, ktorá dáva zmysel
Predstavte si domácnosť, ktorá sa vám počas dňa nenápadne prispôsobuje.
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Ráno sa rozsvieti svetlo, keď vojdete do chodby, večer sa osvetlenie automaticky stlmí, a keď odídete z domu, nemusíte premýšľať, či ste nenechali zapnutú lampu alebo žehličku. Keď sa pri okne alebo dverách niečo nečakané deje, domácnosť vás upozorní. Práve preto by ste mali poznať značku Aqara.
Inteligentná domácnosť vám pomôže s tým, čo vám doma prekáža
Smart technológie majú najväčší zmysel vtedy, keď riešia konkrétnu situáciu. Nechcete predsa aplikáciu navyše len preto, aby ste mohli cez telefón zapnúť svetlo, ktoré by ste inak zapli vypínačom.
Značka Aqara pracuje s myšlienkou automatizácie. Senzory dokážu sledovať pohyb, otvorenie dverí či okien, teplotu alebo ďalšie podmienky v domácnosti. A práve tieto drobné informácie môžu spustiť ďalšiu reakciu. Keď senzor zaznamená pohyb, môže sa zapnúť osvetlenie. Keď otvoríte dvere, svetlo v predsieni sa nemusí rozsvietiť manuálne. Keď odídete, vybrané zariadenia sa môžu prepnúť do režimu vašej neprítomnosti.
Výsledkom nie je domácnosť, ktorú musíte neustále ovládať. Práve naopak. Menej premýšľania, menej klikania a viac vecí, ktoré sa jednoducho postarajú o seba samy.
Aqara senzory pre každodenný komfort
Aqara senzory vám umožnia mať prehľad o tom, čo sa doma deje. Senzor pohybu vám pomôže s automatickým osvetlením, senzor otvorenia upozorní na otvorené okno či dvere a ďalšie senzory dokážu sledovať podmienky v interiéri. Z obyčajného bytu alebo domu sa tak postupne stáva priestor, ktorý dokáže reagovať na svoje okolie.
A to je presne moment, keď inteligentná domácnosť začne dávať zmysel aj ľuďom, ktorí sa doteraz smart technológiám skôr vyhýbali. Nemusíte meniť celý dom naraz. Začať môžete jednou konkrétnou situáciou, ktorá vás každý deň otravuje – napríklad večným hľadaním vypínača v tmavej chodbe.
Osvetlenie, ktoré sa prispôsobí vám
Osvetlenie patrí medzi prvky domácnosti, ktoré používame automaticky niekoľkokrát denne. Preto práve tu dokáže inteligentné riešenie priniesť veľmi príjemnú zmenu. Namiesto toho, aby ste stále mysleli na zapínanie a vypínanie svetiel, môžete si nastaviť scenáre podľa času, pohybu alebo situácie. Iné svetlo sa hodí ráno, iné večer a úplne iné v momente, keď sa v noci potrebujete prejsť do kuchyne bez toho, aby ste si rozsvietili celý byt.
Aqara umožňuje vytvárať práve takéto jednoduché automatizácie. Čím lepšie ich nastavíte podľa svojho života, tým menej ich budete vnímať. A možno práve to je najlepšia vizitka dobre fungujúcej inteligentnej domácnosti – keď na technológie po čase takmer zabudnete, pretože jednoducho fungujú.
Vonkajšie IP kamery pridajú domácnosti ďalšiu vrstvu istoty
Inteligentná domácnosť však nemusí končiť za vchodovými dverami. V rodinnom dome, na chate, v garáži či inom priestore, ktorý chcete mať pod dohľadom, sú výborným pomocníkom vonkajšie IP kamery. Vždy je dobré mať prehľad o tom, čo sa deje v okolí domu, aj keď práve nie ste doma. V kombinácii s ďalšími prvkami smart domácnosti môžete vytvoriť systém, ktorý vás upozorní na neobvyklú aktivitu a poskytne vám lepší prehľad o dianí v okolí nehnuteľnosti.
Aj tu pritom platí, že cieľom nie je technológia pre technológiu. Cieľom je pocit, že máte veci viac pod kontrolou – či už ste doma, v práci, alebo niekoľko dní mimo domu.
Inteligentná domácnosť nielen pre technických nadšencov
Možno si pri slovách „inteligentná domácnosť“ predstavíte komplikované nastavovanie, množstvo aplikácií a zariadení, ktoré spolu nechcú komunikovať. Práve preto je pri smart riešeniach dôležité premýšľať nad celým systémom, nielen nad jednotlivými produktmi.
Aqara ponúka možnosť budovať domácnosť postupne, prezrite si ponuku zariadení na stránkach smarterhome.sk. Začať môžete senzorom alebo inteligentným osvetlením a neskôr viete pridať ďalšie prvky podľa toho, čo od svojho bývania očakávate.
Nemusíte teda investovať do všetkého naraz ani meniť fungovanie domácnosti zo dňa na deň. Najlepšia inteligentná domácnosť totiž nie je tá, ktorá má najviac zariadení. Je to tá, ktorá dokáže uľahčiť život svojim obyvateľom.
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