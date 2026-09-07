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07. septembra 2026
Lotyšsko zakázalo dovoz ruských kníh a novín, chce obmedziť vojnovú propagandu Moskvy
Zákaz sa týka aj oblečenia, hračiek či športových potrieb a má ďalej obmedziť hospodárske väzby s Moskvou a Minskom. Lotyšsko zakázalo ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Zákaz sa týka aj oblečenia, hračiek či športových potrieb a má ďalej obmedziť hospodárske väzby s Moskvou a Minskom.
Lotyšsko zakázalo dovoz kníh, novín a ďalších tlačovín z Ruska a Bieloruska s odôvodnením, že chce obmedziť šírenie dezinformácií a vojnovej propagandy.
Zákaz, ktorý platí od 1. septembra, sa týka aj ďalšieho spotrebného tovaru vrátane oblečenia, hračiek a športových potrieb.
„Zákaz dovozu má chrániť bezpečnostné záujmy Lotyšska a ďalej obmedziť hospodárske väzby s Ruskom a Bieloruskom, ktoré pokračujú vo vedení a podpore agresívnej vojny proti Ukrajine,“ uviedlo lotyšské ministerstvo zahraničných vecí.
Lotyšsko je členom NATO a Európskej únie (EÚ), podporuje Ukrajinu a hraničí s Ruskom aj Bieloruskom.
Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 hlási kybernetické útoky, narušenia vzdušného priestoru dronmi a dezinformačné kampane, ktoré označuje za súčasť hybridných útokov Moskvy.
Približne štvrtinu obyvateľstva tvoria etnickí Rusi a v krajine žije početná ruskojazyčná menšina.
Riga už v minulosti obmedzila daňové zvýhodnenia pre vydavateľstvá v ruštine a presadzuje menší podiel ruštiny vo vzdelávaní.
Podľa vlády má nové opatrenie „posilniť odolnosť spoločnosti a znížiť zraniteľnosť informačného priestoru“.
Dovoz z Ruska a Bieloruska od začiatku vojny klesol približne o 91 percent. Knihy a ďalšie tlačoviny však podľa ministerstva zostávali jednou z najväčších kategórií spotrebného tovaru dovážaného z Ruska.
Moskva v máji oznámila zámer žalovať Lotyšsko, Litvu a Estónsko na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) pre údajné porušovanie práv ruskojazyčného obyvateľstva. Pobaltské štáty tieto obvinenia odmietajú a tvrdia, že Rusko využíva tamojšie ruské menšiny na podnecovanie napätia.
Zdroj: SITA.sk - Lotyšsko zakázalo dovoz ruských kníh a novín, chce obmedziť vojnovú propagandu Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Lotyšsko zakázalo dovoz kníh, novín a ďalších tlačovín z Ruska a Bieloruska s odôvodnením, že chce obmedziť šírenie dezinformácií a vojnovej propagandy.
Zákaz, ktorý platí od 1. septembra, sa týka aj ďalšieho spotrebného tovaru vrátane oblečenia, hračiek a športových potrieb.
„Zákaz dovozu má chrániť bezpečnostné záujmy Lotyšska a ďalej obmedziť hospodárske väzby s Ruskom a Bieloruskom, ktoré pokračujú vo vedení a podpore agresívnej vojny proti Ukrajine,“ uviedlo lotyšské ministerstvo zahraničných vecí.
Lotyšsko je členom NATO a Európskej únie (EÚ), podporuje Ukrajinu a hraničí s Ruskom aj Bieloruskom.
Veľa kybernetických útokov
Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 hlási kybernetické útoky, narušenia vzdušného priestoru dronmi a dezinformačné kampane, ktoré označuje za súčasť hybridných útokov Moskvy.
Približne štvrtinu obyvateľstva tvoria etnickí Rusi a v krajine žije početná ruskojazyčná menšina.
Riga už v minulosti obmedzila daňové zvýhodnenia pre vydavateľstvá v ruštine a presadzuje menší podiel ruštiny vo vzdelávaní.
Podľa vlády má nové opatrenie „posilniť odolnosť spoločnosti a znížiť zraniteľnosť informačného priestoru“.
Prišlo aj na knihy
Dovoz z Ruska a Bieloruska od začiatku vojny klesol približne o 91 percent. Knihy a ďalšie tlačoviny však podľa ministerstva zostávali jednou z najväčších kategórií spotrebného tovaru dovážaného z Ruska.
Moskva v máji oznámila zámer žalovať Lotyšsko, Litvu a Estónsko na Medzinárodnom súdnom dvore (ICJ) pre údajné porušovanie práv ruskojazyčného obyvateľstva. Pobaltské štáty tieto obvinenia odmietajú a tvrdia, že Rusko využíva tamojšie ruské menšiny na podnecovanie napätia.
Zdroj: SITA.sk - Lotyšsko zakázalo dovoz ruských kníh a novín, chce obmedziť vojnovú propagandu Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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