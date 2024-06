AquaCity Poprad: 20 rokov zážitkov a 20 rokov zábavy

História a rozvoj AquaCity Poprad

20 rokov zážitkov a zábavy

Program pre celú rodinu

Vrchol narodeninových osláv

Darčeky a prekvapenia pre všetkých

AquaCity Poprad - Vodná zábava a relax v jednom

18.6.2024 (SITA.sk) - Už dve dekády uplynuli od chvíle, keď pod Tatrami vznikol vodný raj, ktorý dnes poznáme ako AquaCity Poprad. Tento jedinečný projekt sa začal písať vďaka geotermálnemu vrtu v Grébparku v Poprade, ktorý sa stal základom pre vytvorenie jedného z najobľúbenejších aquaparkov na Slovensku. AquaCity Poprad sa chystá osláviť svoje 20. výročie počas víkendu plného nezabudnuteľných zážitkov, animačných programov, súťaží, tanca a množstva atrakcií.Koncom júna 2003 uviedla spoločnosť Aquapark Poprad do prevádzky prvú časť termálnych bazénov. Vo vtedajšom novom areáli termálneho kúpaliska sa nachádzali dva kryté bazény, jeden vonkajší 33-metrový bazén, detský bazén a bazén s vodou z blízkeho geotermálneho vrtu. Táto prvá etapa výstavby zahrňovala aj kompletnú prestavbu technologickej časti krytej plavárne a výstavbu objektu s priamym vstupom do vonkajších bazénov.Postupne sa aquapark rozširoval a modernizoval. Dnes AquaCity Poprad ponúka trinásť vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou o teplote 28°C – 38°C, wellness centrum, tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Aquapark sa tak stal nielen vstupnou bránou do Vysokých Tatier, ale aj centrom zábavy a cestovného ruchu, ktoré láka návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia.Prvý júlový víkend od 5. do 7. júla 2024 bude venovaný oslave 20. výročia AquaCity Poprad. Tento výnimočný víkend sľubuje bohatý program, ktorý poteší malých aj veľkých návštevníkov. Piatkový večer otvorí eventová kapela 4ka BAND, ktorá roztancuje a zabaví svojimi hitmi všetkých prítomných. Pripravte sa aj na farebnú penovú šou, kde sa zábava zmieša s farebnými bublinami a zažijete doslova farebný zážitok. Piatkový program zakončí mini disko s maskotmi, kde deti potešia Elza a postavičky z rozprávky Ľadové kráľovstvo.V sobotu je pripravený program zameraný hlavne na deti. Z Krajiny za dúhou príde usmievavá, zvedavá a odvážna Dúhalka, ktorá spolu s deťmi bude spievať, tancovať a objavovať svet okolo seba. Pre ostatných bude pripravená tanečno-hudobná šou Tribute to Beyonce Dance Show, ktorá určite nadchne všetkých milovníkov hudby a tanca.Najväčšie oslavy budú v nedeľu 7. júla. V AquaCity Poprad sa predstaví tanečná skupina KRS MOVEMENT, známa z účinkovania v Let's Dance. Atmosféru rozprúdi speváčka Tina so svojimi hitmi. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť stretnúť sa pri autogramiáde a fotení s influencerom Jovinečkom. AquaCity Poprad sa počas víkendu pokúsi o nový rekord s nafukovacími kolesami, čím vytvorí nezabudnuteľnú spomienku na svoje dvadsiate narodeniny. Celý program bude moderovať obľúbený moderátor Ján Tribula.Oslavy budú plné sprievodných akcií, súťaží, darčekov pre deti a mnohých prekvapení. Neváhajte a príďte si užiť výnimočné dni v popradskom aquaparku. Vstupenky si môžete zakúpiť online na e-shope shop.aquacity.sk alebo priamo na mieste. AquaCity Poprad ponúka širokú škálu možností pre zábavu a relax pre celú rodinu.AquaCity Poprad nie je len aquapark, ale aj komplexný wellness a relaxačný rezort. V areáli nájdete moderné wellness centrum, ktoré ponúka rôzne druhy masáží, sauny, parné kúpele a relaxačné procedúry. Pre milovníkov adrenalínu sú tu tobogany a ďalšie vodné atrakcie, ktoré zaručia nezabudnuteľné zážitky.Návštevníci majú možnosť využiť aj ubytovanie v komfortných hoteloch priamo v areáli AquaCity, kde si môžu užiť pohodlie a skvelé služby. V ponuke sú aj rôzne balíčky a akciové ponuky, ktoré umožnia stráviť tu nezabudnuteľný čas za výhodné ceny.AquaCity Poprad je ideálnym miestom pre rodinné dovolenky, romantické víkendy alebo jednoducho pre relax a oddych od každodenného zhonu. Príďte a presvedčte sa sami, prečo je AquaCity Poprad už 20 rokov synonymom zábavy a relaxu pod Tatrami.Viac informácií nájdete na aquacity.sk Informačný servis