Danko, Šutaj Eštok a ďalší koaliční politici leteli na futbal do Nemecka vládnym špeciálom

18.6.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva vládnych politikov, aby nevyužívali vládny špeciál ako súkromnú letku. Konkrétne má ísť o podpredsedov parlamentu Andreja Danka Petra Žigu , ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra práce Erika Tomáša , ktorí podľa hnutia zneužili vládny špeciál na súkromné účely.„Použiť vládny špeciál na odvoz do Nemecka na futbalový zápas Slovenska považuje KDH za papalášizmus najhrubšieho zrna a žiada vládnych predstaviteľov, aby si priznali chybu a všetky náklady v súvislosti s letom do Nemecka uhradili,“ uviedlo v utorok hnutie.Podobný prípad sa stal v posledný deň roka 2019, keď Peter Pellegrini odletel vládnym špeciálom na vystúpenie slovenského tenoristu s Dráždňanskou operou, vrátil sa na druhý deň.Náklady, ktoré vznikli leteckému útvaru ministerstva, teda ubytovanie posádky, palivo, letiskové poplatky, ako aj iné, boli vyčíslené na 9 904 eur. Prezident Andrej Kiska v minulosti lietal vládnym špeciálom do Popradu za rodinou.