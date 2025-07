AquaCity Poprad slávi narodeniny vo veľkom štýle: Letná párty s nafukovačkovým rekordom a koncertami Emmy Drobnej aj Yael & Tian Moon

Nafúkni sa v AquaCity a zapíš sa do rekordu

Hudobné leto s Emmou Drobnou a Yael & Tian Moon

Letné víkendy plné hudby, tanca, súťaží a stretnutí s influencermi

Zažite leto plné radosti a oddychu

Už vvás AquaCity Poprad pozýva na narodeninovú oslavu, ktorá odštartuje sériu letných eventov pre celú rodinu. Čaká vás nafukovačkový rekord, koncerty, autogramiády aj súťaže o skvelé ceny.Oslavy sa začnú už o. Stačí, ak si do AquaCity prinesiete akúkoľvek nafukovačku a pomôžete zaplniť bazén čo najväčším počtom nafukovačiek. Každý účastník získa voucher na ďalší vstup za doplatok len, navyše sa zapojí do súťaže o, ktorej majiteľ si odnesie letný vstup zdarma.sa o zábavu postará mladé slovenské duo, ktoré spája R&B, pop aj rap a na sociálnych sieťach má desaťtisíce fanúšikov. Ich koncert bude plný energie a hitov z albumuHneď po nich ovystúpi jedna z najobľúbenejších slovenských speváčok, ktorá so svojimi letnými skladbami rozospieva celý areál aquaparku.si fanúšikovia môžu prísť po podpis či fotku na exkluzívne, ktoré doplní autogramiáda. Popoludnie vygraduje vystúpením tanečníkov zo, ktorí predvedú vášnivé latinskoamerické choreografie. Oslava vyvrcholí odetskou mini diskotékou s maskotom Odvážna Vaiana a tradičným krájaním narodeninovej torty.Narodeninová party je len začiatkom. Počas celého leta AquaCity Poprad prináša sériu víkendových podujatí, ktoré môžete sledovať na www.aquacity.sk/letnyprogram . Každý víkend je iný — od tanečných show, cez folklórne súbory, chemické show a kúzelné detské programy, tematické víkendy s rozprávkovými maskotmi až po obľúbené Meet & Greet s influencermi, TikTokermi a známymi osobnosťami. Nechýba súťaž pre deti a dospelých ani detské mini diskotéky s maskotmi.AquaCity Poprad je tento rok miestom, kde si každý nájde to svoje — či už túžite po letnom osviežení v termálnych bazénoch, po oddychu vo wellness alebo po zábavnom programe, ktorý poteší celú rodinu.Príďte osláviť leto pod Tatrami a odneste si domov nezabudnuteľné spomienky!