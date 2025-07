Futbalové esá spojili sily s organizáciou NIE RAKOVINE: Spoločne v kampani na zvýšenie povedomia o očkovaní proti HPV

Futbalisti v boji proti rakovine

Medicínske eso v zostave

4.7.2025 (SITA.sk) -Cieľ osvety je jednoznačný: upriamiť pozornosť rodičov na jednoduchý, bezplatný a zároveň veľmi účinný spôsob, ako ochrániť svoje deti pred vznikom niektorých typov závažných onkologických diagnóz – vrátane rakoviny krčka maternice, konečníka, hrdla či ústnej dutiny. Najúčinnejšiu formu prevencie predstavuje očkovanie (dievčat aj chlapcov) ešte pred zahájením sexuálneho života, kedy má vakcinácia najvyššiu účinnosť. Na Slovensku je očkovanie proti HPV plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12, 13 a 14 rokov. , dlhoročný kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie a rešpektovaná osobnosť nielen na trávniku, svoj postoj vyjadril jasne: "Podporujem tento projekt, pretože mu verím. Ak ide o ochranu mojej rodiny, nepoznám skratky, aj preto sú moji synovia zaočkovaní."Zástupca nastupujúcej futbalovej generácieupozornil na zelenú FAIR PLAY kartuAko mladý športový vzor svojim fanúšikom pripomína, že starostlivosť o zdravie a prevencia sú základom nielen dlhodobých športových úspechov, ale aj kvalitného života.Kampaň získala výraznú odbornú oporu v osobe uznávaného pediatraAko špecialista v oblasti imunológie a alergológie sa už roky venuje ochrane zdravia detí – tentoraz sa však neváhal postaviť pred kamery, aby po boku slovenských futbalových hviezd upozornil na význam očkovania proti HPV. "Ide o jednu z najúčinnejších foriem onkologickej prevencie, akú v modernej medicíne máme, preto, rodičia, nežonglujte so zdravím vašich detí,” vyzýva vo videu, "dajte ich zaočkovať a ochránite tak aj ich budúcich partnerov a vaše vnúčatá.”Pacientska organizácia NIE RAKOVINE nadväzuje na minuloročné osvetové aktivity v spolupráci soktorý sa dlhodobo venuje výchove mládeže a aktívne podporuje jej zdravý životný štýl. Výrazná podpora zo strany vedenia a angažovanosť popredných hráčov dodali kampani silný hlas, ktorý pomáha presadiť dôležité posolstvo o účinnej ochrane pred rakovinou.Angažovanosť SFZ a hráčov s vďačnosťou vyzdvihla aj prezidentka o.z. NIE RAKOVINE,"Keď sa osobnosti ako Marek Hamšík a Tomáš Suslov rozhodnú prehovoriť o takej dôležitej téme, ako je očkovanie proti HPV, je to viac než len gesto – je to dôkaz ich veľkosti. Sme nesmierne vďační, že svoj vplyv využili na osvetu, ktorá môže reálne zachraňovať životy!"Informačný servis