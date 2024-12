Aquatherm Nitra 2025 po dvoch rokoch opät s trendmi a inováciami pre udržateľnú budúcnosť

5.12.2024 (SITA.sk) -Tradiční výrobcovia tepelnej techniky zažívajú ťažké obdobie. Stavebníctvo stagnuje, spotrebitelia šetria a politická klíma je všetko, len nie stabilná. Pokles predaja tepelných čerpadiel je na Slovensku odhadovaný až na štyridsať percent. Samozrejme porovnávame údaje s rekordnými predajmi a viacnásobne prevyšujúci dopyt nad ponukou v minulých rokoch. Napriek tomu je ochladenie trhu veľmi citeľné a otriaslo prognózami aj tých najväčších výrobcov na trhu. Sme svedkami zatvárania výrobných závodov, hromadného prepúšťania a rušenia zavedených značiek naprieč celou Európou.Všetko vyššie uvedené má vplyv na skladbu trhu technického zariadenia budov, ktorá sa prepisuje aj do zloženia vystavovateľov nadchádzajúceho veľtrhu Aquatherm Nitra 2025 ktorý sa. Tradiční výrobcovia tepelnej techniky tak o niečo ustúpili výrobcom a dodávateľom vzduchotechniky, ktorí nachádzajú v takto exponovanej dobe stále väčšiu príležitosť pre rast. Väčšie zastúpenie taktiež vidíme v radoch dodávateľov regulačnej a meracej techniky s fókusom na úspory energií. A nesmieme zabudnúť ani na zástupcov odboru zdravotechniky.Úlohou veľtrhu v takto náročnom období je sústrediť zástupcov odboru do jedného prostredia, ktoré umožní stretávaniu ponuky a dopytu s cieľom prehlbovať vzájomné vzťahy so zákazníkmi, generovať nové podnety pre odbor ako taký, ale taktiež apelovať na zástupcov verejnej sféry. Aktuálnou snahou celého odboru je aplikovať udržateľné technológie a riešenia, akcentovať ekológiu a recykláciu použitých materiálov. Snahou je vzájomná edukácia a podpora naprieč komunitami, ktoré si v priebehu svojho pôsobenia prirodzene vytvárajú.Zámerom nasledujúceho ročníka veľtrhu tak je tieto ciele a snahy vtesnať v rámci štyroch dní do pestrej prezentácie zo strany vystavovateľov, ale aj do sprievodných aktivít. Záštitu nad sprievodným programom opäť prevzal nestor odboru TZB, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Témami budú nové trendy, princípy cirkulárnej ekonomiky, nové legislatívne nároky v rámci oboru TZB. Samozrejme sa program zameria aj na stále aktuálnu tému energetickej nezávislosti, lokálnych systémov výroby a skladovaniu energie. Na programe sa bude tradične podieľať aj Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií, ďalej napríklad Slovenská agentúra životného prostredia. A čaká nás aj novinka v podobe streamovaných rozhovorov, prezentácií a diskusií z veľtrhu, ktorú bude rovnako ako na veľtrhu v Prahe zaisťovať TZB-info.cz na čele s Ing. Dagmar Kopačkovou, PhD.Novinkou nasledujúceho ročníka je aj samostatná sekcia venovaná montážnym a servisným firmám, ktoré budú zastupovať jednotlivé regióny republiky. Doplniť zástupcov jednotlivých značiek práve ich partnerov v inštaláciách a servise je ústretovým krokom k zákazníkom. Tí tak budú mať možnosť nie len sa poradiť o jednotlivých zariadeniach alebo riešeniach priamo s výrobcami alebo dodávateľmi, ale zároveň si budú môcť dohodnúť vlastnú inštaláciu a servis.Preto neváhajte a zúčastnite sa veľtrhu v radoch vystavovateľov a majte tak možnosť osloviť počas nasledujúcich štyroch dní aj nových zákazníkov a buďte súčasťou diania v odbore. Nečakajte pokiaľ sa situácia zmení, zmeňte ju Vy sami…Usporiadateľ: MDL EXPO s.r.o.Informačný servis