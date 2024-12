Francúzsky prezident hľadá nového premiéra, poslanci vyslovili vláde nedôveru

5.12.2024 (SITA.sk) - Francúzski krajne pravicoví a ľavicoví zákonodarcovia sa v stredu spojili v hlasovaní o nedôvere vláde vyvolanom spormi o rozpočet. Výsledkom je to, že premiér Michel Barnier a členovia jeho kabinetu musia odstúpiť. Je to prvýkrát od roku 1962, čo francúzski poslanci vyslovili vláde nedôveru.Prezident Emmanuel Macron bude musieť po po júlových parlamentných voľbách, druhýkrát vymenovať nového premiéra. Macron sa k Francúzom prihovorí vo štvrtok večer, uviedol jeho úrad bez poskytnutia podrobností. Očakáva sa, že Barnier dovtedy formálne odstúpi.Minimálne do júla budúceho roka sa v krajine nemôžu konať nové parlamentné voľby, čo vzhľadom na roztrieštený parlament vytvára potenciálne patovú situáciu. Táto situácia podľa Carstena Brzeského z ING Bank bude negatívne pôsobiť na ekonomický rast Francúzska a tým aj eurozóny.