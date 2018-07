Arabsko-kurdská koalícia chce pracovať na ukončení vojny v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 28. júla (TASR) - Kurdmi vedená Sýrska demokratická rada (SDC) tvrdí, že začala so sýrskou vládou pracovať na ukončení sedem rokov trvajúcich ozbrojených bojov v krajine.Informovala o tom v sobotu agentúra AP, ktorá uviedla, že sýrske vedenie nevydalo k tomuto vyhláseniu SDC zatiaľ žiadny komentár.AP dodala, že SDC je politickým krídlom Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré sú podporované Spojenými štátmi a ktorých jednotky majú pod kontrolou pomerne rozsiahle pásy územia na severovýchode Sýrie.SDC vo svojom vyhlásení, zverejnenom v sobotu, uviedla, že v rámci stretnutí so sýrskymi vládnymi predstaviteľmi, ktoré sa konali koncom tohto týždňa v Damasku, obe strany vyjadrili odhodlanie viesť ďalšie rokovania, kým v Sýrii nebudú ukončené násilnosti a vojna. Dohodli sa aj na vypracovaní plánu, ktorý by viedol kPodľa vyhlásenia SDC sa sýrska vláda rozhodlas cieľom rozvinúť rokovania, ukončiť násilnosti a načrtnúť plán pre demokraciu a decentralizáciu" krajiny.O rokovaniach medzi kurdskými predstaviteľmi a zástupcami sýrskej vlády v Damasku informovala v piatok aj agentúra Reuters. Podľa Reuters táto misia poukazuje na to, že kurdské orgány kontrolujúce zhruba štvrtinu územia Sýrie otvárajú kanály na komunikáciu s Asadovou vládou, pretože sa snažia vyjednať politickú dohodu, ktorá zachová ich autonómiu.Agentúra AP pripomenula, že sýrsky prezident Bašár Asad ešte v máji hrozil útokmi svojej armády na oblasti ovládané jednotkami SDF. Asad však vtedy súčasne vyhlásil, žerokovaniam so SDF. Orgány kurdskej samosprávy na severovýchode Sýrie pritom vtedy označil za