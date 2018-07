Egyptský súd vyniesol v jedinej kauze 75 rozsudkov smrti

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 28. júla (TASR) - Súd v Káhire vyniesol v sobotu trest smrti nad 75 islamistami, medzi ktorými sú aj predstavitelia vedenia islamistickej skupiny Moslimské bratstvo. Ide o najvyšší počet odsúdených na smrť v rámci jednej kauzy, ktorá sa týka demonštrácie z roku 2013.Tak, ako to vyžaduje zákon, sudcovia ešte požiadali o stanovisko k rozsudkom smrti veľkého muftiho, ktorý však zvyčajne rozhodnutia súdov odobrí. Až po tom, ako sa mufti vyjadrí, odsúdení majú právo podať odvolanie.Rozsudky nad ďalšími vyše 660 obvinenými v tomto súdnom procese by mali byť oznámené 8. septembra, dodal spravodajský web al-Ahram.Medzi obvinenými je aj egyptský fotograf známy pod menom Shawkan, ktorý bol zadržaný v deň násilného rozohnania protestu na námestí Rábaa al-Adavíja v Káhire. Odvtedy viaceré mimovládne organizácie bojujú za jeho prepustenie na slobodu.Po tom, ako bol 3. júla 2013 funkcie prezidenta zbavený demokraticky zvolený islamista Muhammad Mursí, Egypt zažil niekoľko mesiacov násilností, počas ktorých bezpečnostné zložky násilne rozohnali zhromaždenia jeho stúpencov.K takémuto zásahu došlo aj 14. augusta 2013, keď policajti a vojaci usmrtili stovky demonštrantov, keď ich brutálne - aj za pomoci vojenskej techniky - vyháňali z námestia Rábaa al-Adavíja a ďalšieho námestia v centre Káhiry. Mursího prívrženci vtedy prichádzali z vidieka do Káhiry, aby bránili nielen jeho vládu, ale - ako hovorili - aj svoju vieru - islam.Abdal Fattáh Sísí - vodca síl, ktoré v roku 2013 zosadili Mursího, sa medzičasom - v máji 2014 - stal prezidentom Egypta. Mnohé ľudskoprávne organizácie Sísího vládu obviňujú z represálií a zneužívania justície na potlačenie a umlčanie opozície. V súdnych procesoch boli na smrť odsúdené stovky islamistov, vrátane Mursího.