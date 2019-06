ARC Bratislava odstartuje Le Mans 2019 s Mirom Konôpkom

Na snímke vpravo slovenský pretekár Miro Konôpka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Le Mans 14. júna (TASR) - Slovenský automobilový tím ARC Bratislava so svojím monopostom Ligier Gibson začne 24 hodín Le Mans s Miroslavom Konôpkom. Tím sa tak rozhodol na poslednú chvíľu po nočnej kvalifikácii, ktorú sprevádzalo množstvo technických problémov s alternátorom.Výsledkom troch kvalifikácii je 19. miesto v triede LMP2, celkovo 27. priečka zo 62 posádok.citovala oficiálna tlačová správa majiteľa tímu a pilota Konôpka.Dvadsaťštyriročný ruský formulový jazdec Tereščenko tvorí trio pretekárov slovenského tímu spolu so Švédom Henningom Enqvistom. Dvojica legionárov v slovenskom tíme patrí medzi mladých rýchlych jazdcov, no zatiaľ bez skúseností na 24 hodinových vytrvalostných pretekoch.skonštatoval Enqvist.Pole position si v kvalifikácii vyjazdili monoposty tímu Toyota Gazoo Racing s bývalými pilotmi formuly 1 Fernandom Alonsom, Sebastien Buemim a Kazuki Nakajimom. V piatok je v Le Mans na programe slávnostný sprievod všetkých jazdcov a tímov v centre Le Mans o 17.00 h. Samotné preteky sa začínajú v sobotu o 15.00 a skončia v nedeľu o 15.00. ARC Bratislava sa predstaví s číslom 49, rovnako ako v roku 2017.