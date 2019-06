Juventus sa dohodol na odstupnom s Chelsea za trénera Sarriho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 14. júna (TASR) - Juventus Turín by mal podľa talianskych médií v piatok vymenovať za svojho nového trénera Maurizia Sarriho. Taliansky futbalový klub sa údajne dohodol na kompenzácii s anglickou Chelsea na úrovni 3,5 milióna eur.Informoval o tom Sky Sport Italia, podľa ktorého si londýnsky klub za Sarriho už našiel aj náhradu. Na post hlavného trénera by mal prísť bývalý dlhoročný stredopoliar tímu Frank Lampard z druholigového Derby County.Šesťdesiatročný Sarri by mal podpísať s viacnásobným talianskym šampiónom trojročný kontrakt. Do Chelsea prišiel vlani v júli, a i keď priviedol tím na tretie miesto Premier League a k titulu v Európskej lige UEFA 2018/2019, fanúšikovia na Stamford Bridge ho neprijal s nadšením. Predtým pôsobil tri roky v Neapole, v minulosti trénoval aj Empoli, Perugiu, Hellas Verona a viaceré tímy v nižších talianskych súťažiach. V Turíne má nahradiť krajana Massimiliana Allegriho, ktorý viedolpäť sezón.