ARC Bratislava v Šanghaji nedokončil, Konôpka: Chceli sme príliš veľa

Šanghaj 25. novembra (TASR) - Prvý krok slovenského automobilového tímu ARC Bratislava v ústrety tretiemu štartu na vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans nevyšiel. V rámci 4-hodinových pretekov v čínskom Šanghaji Miroslav Konôpka so svojím prototypom Ligier JS P2 bojoval o víťazstvo, no napokon nedošiel do cieľa.Do pretekov na okruhu v Šanghaji odštartoval žltý prototyp s číslom 4 z pole position v triede LMP2 AM. Za volantom bol najprv Konôpka, ktorého po hodine vystriedal Číňan Kchang Ling. Ten bol členom slovenského tímu aj vlani, pri víťazstve v triede a postupe do Le Mans. Aj tentoraz ukázal svoju rýchlosť a na čele triedy LMP2 AM si postupne vyjazdil náskok jedného kola pred súpermi. Noví tímoví inžinieri spolupracujúci z ARC Bratislava stanovili riskantnú taktiku, v ktorej mal Kchang Ling čo najviac natiahnuť prostredný stint. Riziko sa však nevyplatilo, hodinu pred koncom zostal Ligier ARC Bratislava stáť na trati, asi 100 metrov pred vjazdom do boxu - bez paliva. Ďalší jazdec ARC Bratislava, Grék Andreas Laskaratos, čakal na výmenu zbytočne.Konôpka neskrýval sklamanie.uviedol Konôpka v tlačovej správe.Ďalšie kolo Ázijskej Le Mans série sa pôjde v januári v Austrálii na novom okruhu Bend. Vo februári sa bude o postup do Le Mans bojovať v malajzijskom Sepangu a seriál vyvrcholí v thajskom Burirame.