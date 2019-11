Kouč Garcia po prvom víťazstve na lavičke Celty: Hráči ukázali morálku

Hráč Celty Vigo Iago Aspas oslavuje so spoluhráčmi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 25. novembra (TASR) - Takmer rok čakali futbalisti Celty Vigo v španielskej La Lige na víťazstvo na ihrisku súpera. Neúspešnú sériu prelomili na pôde Villarrealu, kde vlani v decembri zaknihovali doposiaľ posledný triumf. Na gól Pioneho Sista odpovedal domáci Samuel Chukwueze a vyrovnal na 1:1, no potom prišli veľké chvíle kanoniera Iaga Aspasa, ktorý dvomi presnými zásahmi rozhodol o zisku troch bodov pre Celtu.Prvé víťazstvo na lavičkezaznamenal tréner Oscar Garcia, ten po 11. kole nahradil vo funkcii Frana Escribu. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese galícijskeho tímu celý zápas a bol motorom väčšiny útočných akcií hostí. Celta je stále na zostupovej 18. priečke, no na 17. Mallorcu stráca už iba dva body. V piatok privíta doma Real Valladolid.Na štadióne Ceramica vo Villarreale Celta od úvodných minút produkovala futbal založený na dlhom držaní lopty so snahou o kolmé prihrávky za obranu súpera. V prvom polčase nepremenila ani jednu z vyložených príležitostí, no v druhom dejstve demonštrovala v koncovke vysokú efektivitu.uviedol Garcia pre denník Marca.Jeho hráči do bodky splnili stanovenú taktiku.dodal Garcia.