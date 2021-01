Arca Capital chce spolupracovať s americkými úradmi pri vyšetrovaní nekalej činnosti Pavla Krúpu

Poškodenie celej skupiny

Swart sa ku kampani priznal

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina Arca Capital poskytne súčinnosť americkým úradom pri vyšetrovaní nekalej činnosti Pavla Krúpu, bývalého akcionára investičnej skupiny. Proti nemu je na federálnom súde v Južnej Karolíne vedené súdne konanie vo veci vydierania podnikateľa Zdeňka Bakalu. Ten od Krúpu požaduje viac ako 76 miliónov dolárov ako náhradu spôsobenej škody a právneho zastúpenia. Informovala o tom skupina Arca Capital.V čase údajne spáchaných skutkov riadil Pavol Krúpa spoločnosť Arca Capital Bohemia a existuje tak podozrenie, že svojím konaním poškodil i celú skupinu Arca Capital. „Chceme zabrániť tomu, aby sa takéto praktiky opakovali, pretože obdobným útokom zo strany bývalého akcionára čelí niekoľko mesiacov aj skupina Arca Capital. Sme preto pripravení poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní nielen na území Českej republiky, Slovenska a Spojených štátov,“ vysvetľuje majoritný akcionár skupiny Arca Capital Rastislav Velič.Majú totiž podozrenie, že na tieto protiprávne aktivity Krúpa použil aj prostriedky spoločnosti Arca Capital Bohemia. „Preverujeme tieto skutočnosti v rámci hĺbkového auditu,“ dodáva Velič. Z verejne dostupných zdrojov, ako aj zo samotného doterajšieho konania pred federálnym súdom podľa skupiny vyplýva, že Krúpa mal za ukončenie kampane, ktorej súčasťou boli vyhrážky, maily plné šikany, platené demonštrácie, ako aj marenie podnikateľských aktivít, požadovať 500 miliónov českých korún.Organizátormi tejto kampane mali byť okrem Krúpu podľa skupiny Arca aj jeho najbližší spolupracovníci, a to synovec Juraj Krúpa a hovorkyňa KGI, a.s. Barbora Hanáková. Tí mali v komunikácii s majiteľom agentúry Crowds on Demand označiť Krúpu za svojho šéfa a posielať mu priame inštrukcie.Majiteľ agentúry Adam Swart sa k tejto kampani priznal. Okrem iného uviedol, že jeho agentúra bola najatá firmou Krupa Global Investments, ktorú riadi Pavol Krúpa, aby viedla nepriateľskú kampaň proti Bakalovi.