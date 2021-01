Demokracia sa voči extrémizmu musí brániť aktívne, poslanci chcú potláčanie útokov už v zárodku

Extrémisti sa snažia legitimizovať svoje postavenie

Aktívna obrana voči extrémizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Demokracia sa musí voči extrémizmu brániť aktívne. Množiace sa extrémistické útoky, a to či už fyzické alebo verbálne, je dôležité potláčať už v zárodku. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktoré je podpísaných 26 koaličných poslancov Národnej rady SR (NR SR).Reagujú tak na medializované informácie o možnom zrušení Oddelenia extrémistickej kriminality na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), o ktorom ako prvý informoval denník Sme . Viacerí koaliční poslanci považujú oslabovanie boja proti extrémizmu za zlú správu pre Slovensko. Ich stanovisko zaslal Ondrej Dostál (klub SaS).Poslanci koalície podotkli, že Slovenská informačná služba (SIS) vo svojich správach opakovane na základe monitorovania extrémistickej scény upozorňuje na to, že extrémisti sa snažia legitimizovať svoje postavenie, uchopiť moc a z dlhodobého hľadiska hrozí nárast ich vplyvu.Medzirezortným pripomienkovým konaním prešla aktuálne Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Následne ju bude schvaľovať vláda. Uvádza sa v nej aj to, že „brániaca sa demokracia je taká demokracia, ktorá vystupuje aktívne pomocou právnych, mocenských a diskurzívnych nástrojov proti svojím ideovým nepriateľom vo vnútri systému, a to ešte predtým, než títo nepriatelia iniciujú naplnenie hlavných hrozieb, ktoré z ich existencie vyplývajú, predovšetkým závažného narušenia stability ústavného zriadenia či jeho zničenia“.Nepriateľom demokracie nemusí byť podľa signatárov stanoviska nevyhnutne len politický subjekt, ale akákoľvek skupina či hnutie, ktoré sa snažia poškodiť, rozvrátiť alebo odstrániť demokratické štruktúry a ktorých agenda je v rozpore s demokratickými základmi usporiadania spoločnosti.Demokracia sa podľa poslancov musí voči radikalizácii a extrémizmu v spoločnosti aktívne brániť. Za jeden z podstatných prvkov tejto obrany považujú aj prácu Oddelenia extrémistickej kriminality ÚŠP, ktoré sa za ostatné roky osvedčilo. Veria, že ani počas nového vedenia generálnej prokuratúry toto úsilia nezoslabne. „Vyjadrujeme týmto nádej, že ak by sa návrh na zrušenie tohto oddelenia, alebo iné návrhy, ktoré by boj proti extrémizmu oslabovali, predsa len objavili, vláda SR využije svoju zákonnú právomoc a takéto zmeny neodsúhlasí,“ dodali.