Archeológom sa podaril unikátny nález starý 2500 rokov, kopije pochádzajú z doby železnej (video+foto)

Zrejme išlo o obetu bohom

Našli aj ďalšie artefakty

Jedinečné výsledky výskumu

12.5.2023 (SITA.sk) - Unikátny nález depotu kopijí starých 2 500 rokov sa podaril archeológom počas výskumu v katastri obce Hrabušice (okr. Spišská Nová Ves).Ako v piatok počas tlačovej konferencie v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi vysvetlil archeológ Matúš Hudák, ide vôbec o prvý hromadný nález kopijí z doby železnej na území Slovenska.Podobné hroty kopijí s chráničmi v minulosti objavili v Maďarsku a na centrálnom Balkáne, pričom boli uložené bojovníkom do hrobov. V Hrabušiciach ide podľa archeológov pravdepodobne o obetu bohom.„Nález pozostával z jedného páru identických hrotov kopijí s chráničmi hrotov kónického tvaru a z dvoch v strede mierne zúžených trubičiek. Všetky artefakty sa našli vo výbornom stave s minimálnou koróziou povrchu,“ priblížila archeologička múzea Mária Hudáková.Predmety datujú do obdobia 5. storočia pred naším letopočtom. Nález je unikátny podľa Hudákovej aj tým, v akom množstve sa predmety našli.Dvojročný archeologický výskum v danej lokalite realizovalo od roku 2021 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice. Vzácne predmety objavili archeológovia už na jeho začiatku, odhalili ich však až dnes.„Keďže do lokality chodia aj nelegálni detektoristi, chceli sme ju chrániť a nechceli sme prezentovať nález skôr, než ukončíme archeologický výskum,“ vysvetlila pre médiá Hudáková.Okrem spomínaného depotu však archeológovia našli počas výskumu aj ďalšie predmety z obdobia doby bronzovej až stredoveku. Ide napríklad o sekerku z doby bronzovej, z neskoršieho obdobia aj pracku z opasku a striebornú ihlicu.Archeologické výskumy, ktoré realizuje Múzeum Spiša intenzívne od roku 2018, priniesli podľa jeho riaditeľky Zuzany Krempaskej viaceré jedinečné výsledky.„Ich význam presahuje hranice regiónu i Slovenska. Vedecká a dokumentačná hodnota archeologických nálezov je vzácnym doplnením zbierkového fondu múzea,“ zhodnotila. Jedinečné nálezy aj z výskumu v Hrabušiciach budú mať možnosť vidieť návštevníci múzea v novej expozícii História Spiša.