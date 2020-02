Archeológom sa podarilo nájsť posmrtnú komoru venovanú Romulovi, zakladateľovi Ríma

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2020 (Webnoviny.sk) - Archeológovia objavili pri vykopávkach v Ríme posmrtnú komoru venovanú Romulovi, ktorý bol podľa tradície jedným zo zakladateľov Ríma. V komore je 1,4 metra vysoký sarkofág, a tiež objekt, ktorý pripomína oltár.Archeológovia nález datujú do 6. storočia pred naším letopočtom. Sarkofág našli na mieste zvanom Forum Romanum, ktoré bolo kedysi samotným centrom Ríma a Rímskej ríše, zasadal tam senát a vodcovia ríše na ňom prednášali všetky dôležité vyhlásenia.Dvojičky Romulus a Rémus boli podľa rímskej mytológie zakladateľmi mesta Rím aj Rímskej ríše. Hneď po narodení ich podľa legendy hodili do rieky Tiber, odkiaľ ich zachránila vlčica, ktorá sa o nich ďalej starala. V dospelosti sa spolu pustili do stavby mesta, no pohádali sa o jeho názov. Neskôr Romulus svojho brata zabil a mesto pomenoval Rím.