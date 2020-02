Udeľovanie BRIT Awards ovládol Lewis Capaldi, ocenili aj speváčky Mabel a Billie Eilish (foto+video)

40. ročník udeľovania BRIT Awards



prehľad víťazov a víťaziek:



Najlepší album: Dave - Psychodrama

Najlepšia speváčka: Mabel

Najlepší spevák: Stormzy

Najlepšia skupina: Foals

Skladba roka: Lewis Capaldi - Someone You Loved

Najlepší nováčik: Lewis Capaldi

Najlepšia zahraničná speváčka: Billie Eilish

Najlepší zahraničný spevák: Tyler, the Creator

Rising Star: Celeste



Dave - PsychodramaMabelStormzyFoalsLewis Capaldi - Someone You LovedLewis CapaldiBillie EilishTyler, the CreatorCeleste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Jubilejný 40. ročník udeľovania BRIT Awards ovládol škótsky spevák Lewis Capaldi. Dvadsaťtriročného interpreta v londýnskej O2 aréne vyhlásili za nováčika roka a jeho singel Someone You Loved označili za najlepšiu skladbu.V mužskej speváckej kategórii uspel Stormzy, ktorý vystúpi tento rok aj na trenčianskej Pohode. Spomedzi žien zvíťazila 23-ročná Angličanka Mabel. Dvadsaťjedenročný rapper Dave dostal za svoj debutový počin Psychodrama trofej za najlepší album. Foals si pripísali na konto sošku pre najlepšiu skupinu.Najlepším zahraničným spevákom je Američan Tyler, the Creator, v ženskej kategórii zvíťazila 18-ročná Billie Eilish. Rodáčka z Los Angeles počas večera predstavila aj skladbu No Time to Die, ktorú napísala pre očakávanú bondovku s rovnakým názvom.Okrem nej vystúpili napríklad aj Lizzo, Harry Styles či Celeste, ktorá tiež dostala cenu Rising Star. Na záver podujatia sa predstavil spolu s orchestrom spevák Rod Stewart. Na pódiu ho sprevádzali aj Ronnie Wood a Kenney Jones, s ktorými v minulosti pôsobil v kapele Faces.