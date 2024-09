Archeológovia na Trenčianskom hrade odkrývajú gotickú kryptu z 15. storočia priamo pred očami návštevníkov

Návštevníci o nej ani netušili

Priblížili postup prác

1.9.2024 (SITA.sk) - Na Trenčianskom hrade pred očami návštevníkov archeologickým výskumom odkrývajú gotickú kryptu z 15. storočia. Archeológovia Trenčianskeho múzea v Trenčíne postupne odkrývajú podzemnú kryptu v gotickej Panskej kaplnke nachádzajúcej sa medzi Matúšovou vežou a Zápoľských palácom.Ako ďalej informovala Katarína Špačková, vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea, kaplnku nechala postaviť majiteľka hradu Barbora Celjská pri prestavbách hradu v 15. storočí pre duchovné potreby obyvateľov hradu.Krypta, nachádzajúca sa pod oltárnou časťou kaplnky, bola doposiaľ ukrytá pod povrchom a mnohí návštevníci o jej existencii netušili. V súčasnosti majú možnosť byť priamo prítomní pri výkopoch a vidieť, ako vyzerá archeologický výskum v teréne.„O existencii krypty vieme už z dochovaných dokumentov z 50. rokov 20. storočia, kedy na hrade boli prvé výskumy a rekonštrukčné práce. Informácie sú však veľmi strohé, preto dnes realizujeme archeologický výskum, ktorý nám, veríme, prinesie cenné informácie, z ktorých budeme vychádzať pri prípadnej rekonštrukcii hradnej kaplnky,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.V rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 budú na Trenčianskom hrade v nasledujúcich rokoch prebiehať výrazné rekonštrukcie viacerých objektov.„Zrekonštruovaná bude Hodinová veža, dolné nádvorie, Jeremiášova bašta aj Zápoľského palác. Panská kaplnka, ktorá je po zrútení gotickej klenby v začiatkoch 19. storočia ruinou, na svoju obnovu ešte len čaká. Trenčianske múzeum má však v pláne jej pôvodný stav obnoviť, opäť ju dobudovať a sprístupniť verejnosti. Archeologický výskum je jedným z prvých krokov, ktorý je pre uskutočnenie týchto zámerov potrebný," doplnila Katarína Špačková.Juraj Malec, archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorý vedie samotný výskum, priblížil postup prác, ktoré zahŕňali sondu pri severnom okraji lode pred oltárnou časťou, kde odkryli vstup do krypty.„Vedie do nej pôvodné tehlové schodisko, to však bolo v druhej polovici 20. storočia nešetrne zasypané stavebným odpadom. Vyčistili sme priestor schodiska a dostali sme sa na úroveň podlahy samotnej krypty. Priestor krypty bol taktiež zasypaný stavebnou suťou, tú postupne odstraňujeme, aby sme odkryli pôvodné povrchy zo 16. storočia. V stavebnej suti, ktorou bola krypta zasypaná, sme našli keramické črepy z obdobia stredoveku. Okrem pôvodnej podlahy krypty sme zachytili aj spevnenú pochôdznu vrstvu, ktorá je ešte staršia ako tehlová podlaha krypty, pravdepodobne pochádza z 13. storočia. Schodisko, podlaha aj klenby krypty sú tehlové a na niektorých tehlách nachádzame znak, ktorý sa javí ako kríž, prípadne ako zlomený meč. Všetky nálezy budú ešte dôsledne preskúmané,“ vysvetlil Malec.Archeologické práce budú pokračovať v druhej polovici septembra, ich súčasťou bude aj komentovaná prehliadka pre návštevníkov Trenčianskeho hradu samotnými archeológmi.