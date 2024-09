Radíme: Uhorky posilňujú imunitný systém a podporujú vyprázdňovanie

Uhorky majú mnoho zdravotných benefitov. Posilňujú imunitný systém, pomáhajú pri hydratácii organizmu a podporujú vyprázdňovanie. Dokážu tiež rozjasniť a zlepšiť stav pleti. Poukázali na to odborníci z bratislavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).





"Uhorky obsahujú množstvo vitamínov (C, A, K, B) a minerálnych látok (draslík, horčík, mangán, kremík), ktorými pomáhajú posilňovať imunitný systém, srdcovú činnosť a prispievajú k skrášleniu pokožky, nechtov či vlasov," poznamenala Katarína Blažová z Poradne zdravia RÚVZ Bratislava na sociálnej sieti.Rovnako sa v uhorkách nachádza aj kremík, ktorý posilňuje kĺby, šľachy, chrupavky a väzivá. Obsahujú aj enzým erepsín štiepiaci bielkoviny či fisetin zlepšujúci pamäť. "Dostatočné množstvo vlákniny v uhorke zase zabezpečí správny pohyb čriev, v kombinácii s vysokým obsahom vody podporí vyprázdňovanie a zabráni zápche," doplnila Blažová.Odborníci odporučili jesť uhorky čerstvé. "Môžeme ich pridať do smoothie drinku alebo si pripraviť osviežujúcu uhorkovú šťavu," podotkli. Poukázali na to, že výťažky z uhoriek sa vo veľkej miere používajú aj na kozmetické účely. "Dokážu zjemniť, osviežiť, upokojiť a hydratovať pokožku, zmenšiť póry a celkovo rozjasniť a zlepšiť stav pleti," dodali.