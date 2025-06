Archeológovia sú v Šuranoch terčom slovných útokov od ľudí, ktorí tiež ničia a znehodnocujú nálezy

Toto tu ešte nebolo

Priestupky aj trestné činy

7.6.2025 (SITA.sk) - Amatérski archeológovia ničia a znehodnocujú nálezy v Šuranoch, napádajú aj archeológov, ktorí tu vykonávajú výskum. Informovala o tom spoločnosť MH Invest . Ako spresnila, v lokalite budúceho Priemyselného parku Šurany aktuálne prebieha ďalšia fáza výskumu. V tejto lokalite v uplynulých týždňoch našli rôzne historické nálezy, ktorých pôvod, vek a využitie sú predmetom ďalšieho skúmania expertov, ako napríklad antropológov, zoológov, botanikov, či konzervátorov z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Lokalita sa však stala nielen predmetom odborného výskumu, ale aj cieľom pre amatérskych archeológov, údajných znalcov histórie Slovanov, či dokonca miestom „vzdávania obety“ a kulisou pre rôzne záujmové videá. Ide tak podľa slov MH Invest o ľudí, ktorí nerešpektujú prebiehajúci výskum a vstupujú na označené výskumné plochy či šliapu po odkrytých objektoch vrátane hrobov.Spoločnosť pripomenula, že podobné výskumy sa realizovali pri výstavbe takmer každého z priemyselných parkov na Slovensku, či pri rôznych väčších stavbách. „Doposiaľ však neboli spojené so slovným napádaním archeológov, ani so znehodnocovaním a poškodzovaním vytýčeného prieskumného územia, ako sa to deje v lokalite Šurany," uviedla spoločnosť MH Invest, ktorá v tejto súvislosti upozornila, že nepovolané osoby sa pohybujú na pozemkoch v jej vlastníctve.Pozemky sú aj označené tabuľami so zákazom vstupu cudzích osôb. „Pohyb v lokalite majú povolený len archeologickí experti, odborní pracovníci a nevyhnutné stroje a zariadenia, ktoré realizujú prípravné práce súvisiace s realizáciou strategického projektu priemyselného parku,“ upozornila spoločnosť.MH Invest súčasne pripomína, že podľa zákona v prípade všetkých archeologických nálezov platí, že sú majetkom SR a ich správcom Archeologický ústav SAV. Spoločnosť ďalej upozornila, že nálezisko je nehnuteľná vec na topograficky vymedzenom území s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach, a preto je na nálezisku zakázaný nepovolený zber, premiestňovanie, privlastňovanie či vyhľadávanie objektov pomocou detekčných zariadení.Každý, kto tak koná, ohrozuje ochranu archeologických nálezov a náleziska a dopúšťa sa buď priestupku alebo správneho deliktu. Krajský pamiatkový úrad môže na základe zákona o ochrane pamiatkového fondu v zmysle paragrafu 42 uložiť pokutu vo výške od desať do 200-tisíc eur, a to v závislosti od rozsahu spáchaného priestupku. V zmysle paragrafu 43 môže úrad uložiť pokutu vo výške od 100-tisíc až do milión eur. Spoločnosť doplnila, že poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva, vrátane prisvojenia si archeologického nálezu, je podľa Trestného zákona trestným činom.„Každá fáza archeologického výskumu v lokalite je priebežne konzultovaná a koordinovaná zo strany všetkých zapojených strán. Akékoľvek špekulácie a laické úvahy o priebehu a tempe archeologického výskumu, ako aj vymyslené dezinformácie o údajnom ničení nálezov zo strany spoločnosti MH Invest, bez ktorej by naopak takýto rozsiahly výskum vôbec nebol možný, preto považujeme za bezpredmetné," vyhlásila spoločnosť.Priblížila, že práca s nálezmi má svoj presný postup od odkrývania, až po zdokumentovanie každého jedného nálezu, či už fotograficky, kresbovo a geodeticky. „Vo vybraných prípadoch sa časti alebo aj celé nálezy vyzdvihujú v blokoch a následne sú odvezené do laboratórií SAV, kde sa čistia, konzervujú a pokračuje ich detailný výskum, ktorý je spojený aj s odberom vzoriek na ďalšie analýzy, napríklad rádio-uhlíkové datovanie a pod. Často sú do spolupráce na ďalšom detailom výskume zapojené zahraničné odborné partnerské inštitúcie a výskum môže trvať aj niekoľko rokov,“ uzavrela spoločnosť MH Invest.