Fico odmietol mimoriadnu schôdzu k transakčnej dani, opozíciu označil za ekonomických teroristov – VIDEO

8.6.2025 (SITA.sk) - Smer-SD vláda nesúhlasí s mimoriadnou schôdzou transakčnej dani . Na tlačovej besede to uviedol premiér a predseda Smeru Robert Fico . Dodal, že úpravou sa budú poslanci zaoberať na nasledujúcej schôdzi parlamentu, na jeseň. Pôjde o druhé a tretie čítanie. Opozícia sa dnes správa ako ekonomický terorista," vyjadril sa. Podľa neho najprv opoziční politici rozbili verejné financie , a teraz bránia opatreniam, ktoré by to mohli napraviť."Je to štandardný ekonomický terorizmus - nech je len zle," dodal. Pripomenul, že plánujú vyňať 17. november spomedzi dní pracovného pokoja, aby bolo možné prijať plánované zmeny v transakčnej dani. Priznal, že "pozerajú aj po iných sviatkoch", no problémom je Vatikánska zmluva , ktorá ukotvuje všetky cirkevné sviatky ako nedotknuteľné.Fico si nevie predstaviť, že by pristúpili k zrušeniu iného sviatku, ktorý má občiansky charakter. Zdôraznil, že všetci môžu zabudnúť na rušenie 1. a 9. mája ( Sviatok práce Deň víťazstva nad fašizmom ) či 29. august (výročie SNP). Jediné, čo môžu urobiť je podľa neho otvoriť diskusiu o tom, ako dostať zo zoznamu cirkevných sviatkov nejaký deň tak, aby to bol sviatok, ale nie deň pracovného pokoja. Premiér ale podotkol, že to je na dlhú diskusiu.V súvislosti so zmenou ústavy Fico uviedol, že vidí historickú šancu schváliť túto zmenu. Zdôraznil, že nadväzuje na predošlú novelizáciu, ktorá zaviedla definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. Vie si predstaviť tiež doplnenie návrhu od Kresťanskodemokratického hnutia , že otec je muž a matka žena."Toto je skutočná hrádza progresivizmu a bláznivým nápadom, ktoré vychádzajú z liberálnych hláv," poznamenal. Návrh má podľa neho plnú podporu vládnej koalície. "Záleží už len na opozičných poslancoch či sa pridajú, alebo nepridajú," dodal. O novele ústavy sa má hlasovať v závere aktuálnej parlamentnej schôdze, Fico je toho názoru, že napätie sa bude stupňovať."Bude to veľmi tesné," poznamenal premiér na margo hlasovania, zdôraznil tiež, že ak návrh neprejde, na dlhší čas sa znemožní zavedenie takýchto návrhov do ústavy. Podotkol tiež, že ak by to prešlo, prezident nemá právo vetovať ústavný zákon.Uznesenie prijaté parlamentnom k protiruským sankiám je politické uznesenie, ktoré je podľa Fica veľmi silné a hovorí o tom, že Slovensko by nemalo prostredníctvom členov vlády a ďalších podporovať sankčné mechanizmy pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Predseda vlády uznesenie víta, podľa neho je mimoriadne silným politickým nástrojom, o ktorý sa môžu oprieť. Zdôraznil, že Slovensko sa postaví proti sankciám, ktoré by mohli ekonomicky uškodiť Slovensku."Navyše, musela prísť aj reakcia na rozhodnutie prezidenta," dodal a pripomenul, že Peter Pellegrini sa rozhodol nevyhlásiť referendum o protiruských sankciách, na ktoré zozbieralo podpisy Slovenské hnutie obrody Spomenul aj "poblúzenenie" v súvislosti so zvyšovaním výdavkov na obranu. "Atmosféra je tak napätá a zlá, že vyhnúť sa nejakému postupnému navýšeniu výdavkov na obranu je prakticky nemožné. Otázka je, koľko to má byť a ako to bude vyzerať," uviedol.Ak k zvyšovaniu výdavkov na obranu dôjde, bol by rád, ak by sa využívali na projekty duálneho určenia, ako je napríklad nemocnica, ktorá rastie v Prešove. Skokové navýšenie je podľa neho nemožné. Fico tiež navrhol stretnutie všetkých politických strán s prezidentom. Dodal, že Pellegrinimu bude odporúčať zvolanie takéhoto stretnutia.Premiér tiež pripomenul plánovanú cestu do Kazachstanu a Uzbekistanu. Podľa jeho slov s tými krajinami máme dobré vzťahy, no potenciál nie je dostatočne využitý. Rád by pozval aj ich predstaviteľov na Slovensko.