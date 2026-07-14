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14. júla 2026

Archeológovia v Guatemale identifikovali meno mayského astronóma a matematika


Tagy: Mayská civilizácia

Výskum nástenných malieb v archeologickej lokalite San Bartolo-Xultun priniesol prvé známe meno mayského astronóma a matematika. Vedci ho rozlúštili z viac ako 50 matematických a astronomických ...



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gettyimages 942293440 676x420 14.7.2026 (SITA.sk) - Výskum nástenných malieb v archeologickej lokalite San Bartolo-Xultun priniesol prvé známe meno mayského astronóma a matematika. Vedci ho rozlúštili z viac ako 50 matematických a astronomických textov.


Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia mayskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástenných malieb v archeologickej lokalite San Bartolo-Xultun odhalil meno „Sak Tahn Waax“, ktoré možno preložiť ako „Líška s bielou hruďou“.

Podľa ministra kultúry Luisa Mendeza vedci v lokalite Xultun objavili „kompletný matematický a astronomický vzorec“, ktorého autorom je práve Sak Tahn Waax. Ide podľa neho o jediné doteraz známe dielo pripísané matematikovi z klasického obdobia mayskej civilizácie, ktoré sa považuje za jej vrchol.

Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkych matematických a astronomických textov zapísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred naším letopočtom a 900 nášho letopočtu.

„Hieroglyfy sa nachádzali v prostredí, kde sa umenie prelínalo s vedou, matematikou, astronómiou a každodenným životom,“ povedal Mendez.
 

#NacionalesAGN | Este lunes durante una conferencia de prensa el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y el Proyecto Regional Arqueológico San Bartolo, Xultún, presentaron nuevos hallazgos en la lectura de jeroglíficos.https://t.co/ka68cJucr7


— AGN (@AGN_noticias) July 13, 2026



Mayská civilizácia začala upadať približne okolo roku 900 nášho letopočtu. Definitívny zánik jej štátnych útvarov prišiel po príchode španielskych dobyvateľov na prelome 15. a 16. storočia.


Zdroj: SITA.sk - Archeológovia v Guatemale identifikovali meno mayského astronóma a matematika © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mayská civilizácia
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