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13. júla 2026
V areáli ZOO Bratislava pribudne nová zábavno-vzdelávacia atrakcia
Tagy: Atrakcia
Nový projekt reaguje na dlhodobý záujem návštevníkov o návrat zábavno-vzdelávacej atrakcie do areálu. ZOO Bratislava vráti ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Nový projekt reaguje na dlhodobý záujem návštevníkov o návrat zábavno-vzdelávacej atrakcie do areálu.
ZOO Bratislava vráti do svojho areálu zábavno-vzdelávaciu atrakciu. Tá vyrastie na mieste bývalého Dinoparku, pričom súťaž na prenájom areálu vyhrala spoločnosť West Media, ktorá Dinopark v minulosti prevádzkovala. "Jej návrh splnil všetky stanovené podmienky a po odbornom posúdení bol vyhodnotený ako víťazný," uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková.
Hovorkyňa ďalej zdôraznila, že pri príprave súťažných podmienok kládli dôraz na to, aby bol celý projekt dlhodobo výhodný pre ZOO. Rozhodujúce boli predovšetkým kvalitatívne kritériá, ktoré tvorili až 80 percent celkového hodnotenia.
Posudzovali najmä prepojenie projektu s edukačným poslaním ZOO, dôraz na udržateľnosť, rešpektovanie dizajn manuálu ZOO, environmentálne riešenia, skúsenosti uchádzača a ekonomický model, ktorý podporí ďalší rozvoj ZOO.
V minulosti na rovnakom mieste v ZOO pôsobil Dinopark, avšak pre nezhody s minulým vedením bola jeho prevádzka ukončená. "Pri príprave novej obchodnej súťaže preto ZOO Bratislava venovala mimoriadnu pozornosť nastaveniu vyvážených zmluvných podmienok, ktoré budú výhodné pre obe strany," spresnila hovorkyňa.
Nový zmluvný vzťah podľa nej jasne oddeľuje vstupné do ZOO od vstupného do zábavno-vzdelávacieho parku. "ZOO Bratislava bude benefitovať nielen z príjmov z prenájmu, ale aj zo zvýšeného záujmu návštevníkov, ktorý sa premietne do vyšších tržieb zo vstupného," dodala hovorkyňa s tým, že práve vlastné príjmy zo vstupného predstavujú pre ZOO významný zdroj financovania starostlivosti o zvieratá aj ďalšieho rozvoja areálu.
Nový projekt reaguje na dlhodobý záujem návštevníkov o návrat zábavno-vzdelávacej atrakcie do areálu. "Takáto forma spájania zábavy, vzdelávania a poznávania prírody patrí medzi obľúbené koncepty vo viacerých ZOO a tematických parkoch," vysvetlila Dzurdzíková. Cieľom ZOO Bratislava je podľa nej priniesť návštevníkom moderný, kvalitne spracovaný priestor, ktorý bude plne rešpektovať hodnoty ZOO a prirodzene doplní jej edukačné poslanie.
"V ďalšej fáze bude projekt dopracovaný v úzkej spolupráci so ZOO Bratislava tak, aby spĺňal všetky požiadavky dizajn manuálu, kvalitatívne štandardy a citlivo zapadol do prostredia ZOO," doplnila hovorkyňa. Predpokladané otvorenie nového zábavno-vzdelávacieho parku je plánované počas letných prázdnin 2027.
Zdroj: SITA.sk - V areáli ZOO Bratislava pribudne nová zábavno-vzdelávacia atrakcia © SITA Všetky práva vyhradené.
ZOO Bratislava vráti do svojho areálu zábavno-vzdelávaciu atrakciu. Tá vyrastie na mieste bývalého Dinoparku, pričom súťaž na prenájom areálu vyhrala spoločnosť West Media, ktorá Dinopark v minulosti prevádzkovala. "Jej návrh splnil všetky stanovené podmienky a po odbornom posúdení bol vyhodnotený ako víťazný," uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková.
Hovorkyňa ďalej zdôraznila, že pri príprave súťažných podmienok kládli dôraz na to, aby bol celý projekt dlhodobo výhodný pre ZOO. Rozhodujúce boli predovšetkým kvalitatívne kritériá, ktoré tvorili až 80 percent celkového hodnotenia.
Posudzovali najmä prepojenie projektu s edukačným poslaním ZOO, dôraz na udržateľnosť, rešpektovanie dizajn manuálu ZOO, environmentálne riešenia, skúsenosti uchádzača a ekonomický model, ktorý podporí ďalší rozvoj ZOO.
Nová obchodná súťaž
V minulosti na rovnakom mieste v ZOO pôsobil Dinopark, avšak pre nezhody s minulým vedením bola jeho prevádzka ukončená. "Pri príprave novej obchodnej súťaže preto ZOO Bratislava venovala mimoriadnu pozornosť nastaveniu vyvážených zmluvných podmienok, ktoré budú výhodné pre obe strany," spresnila hovorkyňa.
Nový zmluvný vzťah podľa nej jasne oddeľuje vstupné do ZOO od vstupného do zábavno-vzdelávacieho parku. "ZOO Bratislava bude benefitovať nielen z príjmov z prenájmu, ale aj zo zvýšeného záujmu návštevníkov, ktorý sa premietne do vyšších tržieb zo vstupného," dodala hovorkyňa s tým, že práve vlastné príjmy zo vstupného predstavujú pre ZOO významný zdroj financovania starostlivosti o zvieratá aj ďalšieho rozvoja areálu.
Obľúbený koncept vo viacerých ZOO
Nový projekt reaguje na dlhodobý záujem návštevníkov o návrat zábavno-vzdelávacej atrakcie do areálu. "Takáto forma spájania zábavy, vzdelávania a poznávania prírody patrí medzi obľúbené koncepty vo viacerých ZOO a tematických parkoch," vysvetlila Dzurdzíková. Cieľom ZOO Bratislava je podľa nej priniesť návštevníkom moderný, kvalitne spracovaný priestor, ktorý bude plne rešpektovať hodnoty ZOO a prirodzene doplní jej edukačné poslanie.
"V ďalšej fáze bude projekt dopracovaný v úzkej spolupráci so ZOO Bratislava tak, aby spĺňal všetky požiadavky dizajn manuálu, kvalitatívne štandardy a citlivo zapadol do prostredia ZOO," doplnila hovorkyňa. Predpokladané otvorenie nového zábavno-vzdelávacieho parku je plánované počas letných prázdnin 2027.
Zdroj: SITA.sk - V areáli ZOO Bratislava pribudne nová zábavno-vzdelávacia atrakcia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Atrakcia
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