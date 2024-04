Archeopark v Cíferi otvára brány a ponúka unikátny pohľad do dávnej minulosti (video+foto)

Podobný skanzen na západnom Slovensku nie je

Investícia takmer 2,2 milióna eur

26.4.2024 (SITA.sk) - Unikátny pohľad do dávnej minulosti ponúkne archeopark v Cíferi, ktorý prvýkrát otvorí svoje brány pre verejnosť v sobotu 27. apríla o 13:00. Súčasťou prezentačno - náučného areálu v miestnej časti Pác sú repliky objektov z rímsko-germánskeho osídlenia zo 4. storočia. Práve lokalita Pác v okrese Trnava je významným archeologickým náleziskom.„Postavili sme repliky rímskeho kúpeľa, germánskej zemnice, to je obytný domček Germánov, ktorí tu nažívali s Rimanmi, a hospodársku budovu. Súčasťou areálu je bývalý vodný mlyn rodiny Hustých, v ktorom je po rekonštrukcii kamenné múzeum s originálmi archeologických nálezov z lokality Pác,“ priblížil novú turistickú atrakciu Cífera starosta Maroš Sagan Archeopark v susedstve letného kúpaliska je podľa neho určený pre všetkých milovníkov histórie a archeológie z celej Európy, obec ráta s tým, že pritiahne aj školákov zo širokého okolia.„Je to výnimočné miesto, podobný skanzen minimálne na západnom Slovensku doteraz neexistoval,“ povedal starosta Sagan. Archeopark nebude obyčajným múzeom, ktoré si návštevníci len prehliadnu.„Chceme, aby tu návštevník na vlastnej koži zažil, ako sa v 4. storočí vyrábala keramika, ako kováči kuli svoje nástroje, ľudia sa tu stretnú s ukážkami dobových remesiel, so zvieratami a historickými scénkami,“ dodal starosta Maroš Sagan.Prvú príležitosť budú mať návštevníci novej turistickej atrakcie už v sobotu 27. apríla, keď uvidia v akcii skupinu „Rimanov“, ktorí predvedú scénky z ich bežného života aj z bojov.Počas najsilnejšej turistickej sezóny bude areál otvorený denne, bude však aj dejiskom príležitostných veľkých podujatí. Celý komplex dopĺňa archeologický náučný chodník popri potoku Gidra, ktorý vedie k malej vyhliadkovej veži nazývanej Vtáčie hniezdo.Obec Cífer investovala podľa Maroša Sagana do tohto turisticko-náučného projektu takmer 2,2 milióna eur, až 95 percent z tejto čiastky pochádza z eurofondov, konkrétne programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika.Cezhraničným partnerom Cífera bola obec Modrá, ktorá sa nachádza pri Velehrade na Morave. S myšlienkou oživiť archeologické nálezisko Pác a priblížiť ho terajším generáciám prišiel Vladimír Varsik, medzinárodne uznávaný odborník na problematiku rímsko-germánskych vzťahov.