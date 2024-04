Karas: V nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, či Slovensko zostane právnym štátom (video)

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify

26.4.2024 (SITA.sk) - V nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, či Slovensko zostane právnym štátom. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol bývalý minister spravodlivosti a kandidát na europoslanca Viliam Karas KDH ).Reagoval tak na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry , ktoré kresťanskí demokrati nepodporovali. Karas sa vyjadril, že sa ukáže v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, či to zasiahne do vyšetrovania dôležitých káuz či už terajších, alebo budúcich.Podľa Karasa bude v tejto súvislosti dôležité, ako sa svojej úlohy uchopí generálny prokurátor Maroš Žilinka , a ako bude zvládať tlaky zo strany koalície na zametanie alebo zatváranie káuz.„Ukáže sa to aj pri reorganizácii polície . Ja som veľmi zvedavý, ako sa s tým popasuje minister vnútra Hlas-SD )," dodal Karas s tým, že až potom bude možné posúdiť to, či sa veci budú „schovávať do šuflíka" alebo sa budú veci vyšetrovať.„Na tieto otázky budeme sledovať, aké budú odpovede, zo strany relevantných inštitúcií. Ale dnes by to bolo ešte predčasné hodnotiť, čiže bude to otázka najbližších mesiacov," uzavrel Karas.