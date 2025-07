Archeoskanzen Bojná dostal zelenú, zážitkovou formou bude reprezentovať históriu Veľkej Moravy – VIDEO, FOTO

Areál bude slúžiť aj na vedecké účely

4.7.2025 (SITA.sk) - V Bojnej v okrese Topoľčany vyrastie jedinečný zážitkový areál, ktorý priblíži verejnosti život v období Veľkej Moravy. Veľký projekt získal tento týždeň zelenú od Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Archeoskanzen Bojná prinesie autentické rekonštrukcie stavieb z obdobia Veľkej Moravy, ktoré vychádzajú z dlhoročného výskumu Archeologického ústavu SAV. Návštevníci tu budú môcť zažiť históriu na vlastnej koži„Schválenie projektu je vyvrcholením našej viac ako osemročnej práce. Projekt sa nerodil ľahko, ale sme veľmi radi, že boli schválené financie na prvú etapu, ktorá bude zahŕňať vybudovanie zážitkového areálu zameraného na spoznávanie histórie Bojnej,“ povedal pre agentúru SITA starosta Bojnej a zároveň podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Jozef Stankovský. Ako priblížil, prvá etapa projektu zahŕňa rekonštrukciu stavieb z obdobia Veľkej Moravy, moderné infocentrum, multimediálne múzeum s expozíciou unikátnych nálezov z Bojnej, kaviareň s panoramatickým výhľadom na areál, ako aj parkoviská a ďalšiu turistickú infraštruktúru.Súčasťou archeoparku bude palácová zrubová stavba, ktorá je inšpirovaná stavebnými objektmi z tohto obdobia, ako aj sakrálna stavba – rekonštrukcia rotundy z Ducového. Tá bola pravdepodobne súčasťou bojnianskej aglomerácie v čase jej najväčšieho rozmachu. „Bude tu priestor pre návštevníkov na rôzne workshopy a diskusie v autentickom prostredí,“ uviedol starosta.Archeopark vyrastie na konci obce Bojná na pozemkoch s rozlohou zhruba osem hektárov, ktoré obec odkúpila do svojho vlastníctva. „Umiestnenie archeoskanzenu nám umožňuje dotiahnuť inžinierske siete a vytvoriť zázemie pre turistov na úrovni 21. storočia,“ doplnil Stankovský.Areál bude slúžiť aj na vedecké a študijné účely, vrátane možnosti interaktívnej účasti návštevníkov na plánovaných edukačných i experimentálnych programoch pod partnerskou gesciou odborníkov z Archeologického ústavu SAV. Praktické skúsenosti tu získajú študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí študujú archeológiu, muzeológiu, alebo programy zamerané na riadenie turizmu a na regionálny rozvoj.Slovanské hradisko Valy v Bojnej patrí k popredným ranostredovekým náleziskám v strednej Európe. Známe je aj vďaka nálezom, ktoré dokladajú kresťanstvo na našom území už v období pred príchodom Cyrila a Metoda . Vo vtedajšom mocenskom centre Veľkej Moravy pulzoval rušný život.Ako povedal vedúci archeologického výskumu v Bojnej Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre, archeopark budovaný v úzkej spolupráci s odborníkmi bude veľmi dobrou prezentáciou našej minulosti. Popri verných replikách historických objektov tu budú mať návštevníci príležitosť vidieť aj originálne nálezy, získané počas dvadsiatich rokov archeologických výskumov.Náklady na prvú etapu projektu dosiahnu 6,2 milióna eur, z toho viac ako päť miliónov eur pôjde z eurofondov z Operačného programu Slovensko. Zvyšok tvorí dotácia od štátu prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a finančná spoluúčasť obce.„Tento projekt bude vlajkovou loďou Nitrianskeho samosprávneho kraja z pohľadu rozvoja cestovného ruchu. Aj posledná skúsenosť s kúpaliskom Vadaš v Štúrove nám ukazuje, že ponuku rozvoja turizmu v našom kraji potrebujeme diverzifikovať, pretože náš kraj je na chvoste rebríčka samosprávnych krajov z hľadiska počtu prenocovaní návštevníkov, od čoho závisí aj financovanie Krajskej organizácie cestovného ruchu,“ zdôraznil Stankovský. Sever Nitrianskeho kraja môže podľa neho lákať turistov práve na bohatú históriu.Výstavba archeoskanzenu by sa mohla začať na jar 2026. Doba realizácie je 30 mesiacov, čiže dva a pol roka. Pre návštevníkov teda otvorí archeoskanzen svoje brány v roku 2028. Do budúcna je v pláne aj druhá etapa projektu, ktorá zahŕňa vybudovanie amfiteátra s pódiom pre rozšírenie ponuky kultúrnych podujatí v areáli. Plánuje sa aj rekonštrukcia vstupnej brány do veľkomoravského hradiska, opevnenia a slovanských obydlí – polozemníc.„Zvažujeme, či nebudeme v budúcnosti prezentovať aj unikátne mohylové pohrebiská, ktoré našli archeológovia. Chceme sa zameriavať aj na včelárstvo a pestovanie pôvodných druhov rastlín, aby sme vytvorili komplexné edukačné programy, pretože cielime predovšetkým na rodiny s deťmi, ako aj základné, stredné a vysoké školy. Areál nie je len o cestovnom ruchu, ale má aj vysokú pridanú hodnotu z pohľadu vzdelávania a hľadania našich národných koreňov,“ podčiarkol Stankovský.