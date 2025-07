Ministerku Šimkovičovú vo Východnej vypískali, ona si to aj tak užila. Poďakovala Lúčnici aj stránke Zomri – VIDEO

Zaznela aj pieseň, ktorá sa stala symbolom protestu folkloristov

Vyzdvihla prácu Evy Smolíkovej a Národného osvetového centra





Jubilejný 70. ročník festivalu vo Východnej sa koná od 3. do 6. júna. Ide o najstarší a najrozsiahlejší folklórny festival na Slovensku. Má medzinárodnú účasť. Podľa medializovaných informácií naň tento rok rezort kultúry prispel sumou 300-tisíc eur. Taktiež mal dostať dotáciu z Národného osvetového centra v sume 160-tisíc eur.

4.7.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) si vystúpenie Lúčnice vo Východnej užila, a to aj napriek tomu, že prítomní diváci ju vypískali. Denník N uviedol, že piskot sa ozval najprv pri jej príchode do amfiteátra, následne sa zopakoval pri jej oficiálnom privítaní.Z hľadiska taktiež zaznela pieseň Nebojím sa pána. Túto spievali pred niekoľkými týždňami aj folkloristi, ktorí protestovali pred ministerstvom kultúry. Denník N uvádza, že iniciátorkou tohto aktu bola folkloristka Lucia Nogová, ktorá bola medzi organizátormi protestov. Ďalší sa k nej mali spontánne pridať.„Napriek tomu, že nám krásny večer chcelo zopár zorganizovaných aktivistov opäť prekaziť, dnes sme si to veľmi užili – na nádhernom vystúpení Lúčnice na folklórnom festivale Východná,“ reagovala ministerka Šimkovičová na sociálnej sieti. Následne napísala, že Lúčnica sa opäť vracia „ku svojim koreňom, k tradíciám, k tomu, prečo všetci milujeme slovenský folklór“.Ocenila aj prácu Národného osvetového centra , ktoré je organizátorom festivalu, a jeho dočasne poverenej riaditeľky Evy Smolíkovej (Smolíková sa funkcie ujala 20. mája tohto roka, nahradila dovtedajšieho riaditeľa Erika Kriššáka - pozn. SITA). Smolíková podľa Šimkovičovej so svojím tímom ukázala, že keď sa robí srdcom, výsledok je cítiť.„Ďakujeme aj stránke Zomri, že konečne propaguje aj slovenský foklór a možno sem prídu aj tí z bratislavskej kaviarne. Ja zatiaľ zistím, či tu majú sójové a hráškové latečko. Mám čas, lebo si to tu budem užívať až do konca festivalu,“ uviedla šéfka rezortu kultúry v postskripte k príspevku. Satirická stránka Zomri sa téme jej vypískania vo Východnej venovala vo viacerých príspevkoch.