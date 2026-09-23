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23. septembra 2026

Architekt Dohôd z Osla ľutuje vzťahy s Epsteinom, vyšetruje ho polícia


Tagy: Sexuálny škandál Úplatky Zneužívanie

Kontakty špičkového diplomata s Epsteinom pokračovali až do roku 2019, nórsky parlament už zriadil nezávislú komisiu a začne vypočúvať ministrov.



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gettyimages 498306814 676x409 23.9.2026 (SITA.sk) - Kontakty špičkového diplomata s Epsteinom pokračovali až do roku 2019, nórsky parlament už zriadil nezávislú komisiu a začne vypočúvať ministrov.

Bývalý nórsky diplomat Terje Röd-Larsen, jeden z architektov Dohôd z Osla, sa ospravedlnil za svoje dlhoročné kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.


Röda-Larsena aj jeho manželku, diplomatku Monu Juulovú, v súčasnosti vyšetrujú nórske úrady.


Dnes hlboko ľutujem vzťah, ktorý som mal s Epsteinom,“ povedal Rød-Larsen v dokumente verejnoprávnej televízie NRK, ktorý odvysielajú v stredu večer. „Mal som s ním prerušiť všetky kontakty oveľa skôr,“ dodal.



Deťom odkázal desať miliónov


Juulovú vyšetrujú pre podozrenie zo závažnej korupcie a Röda-Larsena pre spoluúčasť na nej.


Polícia preveruje Epsteinovu pôžičku, jeho úlohu pri kúpe bytu v Osle za cenu nižšiu než trhovú, cestu na jeho ostrov v roku 2011 aj platenie domácich služieb pre diplomata. Manželia akékoľvek protiprávne konanie odmietajú.


Epstein vo svojom závete odkázal ich dvom deťom desať miliónov dolárov. Jedno z nich si v apríli vo veku 25 rokov vzalo život.



Kontakty až do smrti


Dokumenty zverejnené americkým ministerstvom spravodlivosti ukázali, že kontakty pokračovali až do roku 2019, keď Epstein zomrel vo väzbe.


Röd-Larsen ich vysvetľuje svojou úlohou sprostredkovateľa a získavaním darcov pre Medzinárodný inštitút mieru v New Yorku, ktorý viedol v rokoch 2005 až 2020.


Kauza zasiahla aj ďalšie významné osobnosti v Nórsku. Parlament začal kontrolné konanie a vytvoril nezávislú komisiu.


Na budúci týždeň má vypočúvať ministra zahraničných vecí Espena Bartha Eideho aj jeho predchodcov od roku 2005 vrátane súčasného premiéra Jonasa Gahra Störeho.




Zdroj: SITA.sk - Architekt Dohôd z Osla ľutuje vzťahy s Epsteinom, vyšetruje ho polícia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sexuálny škandál Úplatky Zneužívanie
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