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23. septembra 2026
Architekt Dohôd z Osla ľutuje vzťahy s Epsteinom, vyšetruje ho polícia
Kontakty špičkového diplomata s Epsteinom pokračovali až do roku 2019, nórsky parlament už zriadil nezávislú komisiu a začne vypočúvať ministrov.
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Bývalý nórsky diplomat Terje Röd-Larsen, jeden z architektov Dohôd z Osla, sa ospravedlnil za svoje dlhoročné kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.
Röda-Larsena aj jeho manželku, diplomatku Monu Juulovú, v súčasnosti vyšetrujú nórske úrady.
„Dnes hlboko ľutujem vzťah, ktorý som mal s Epsteinom,“ povedal Rød-Larsen v dokumente verejnoprávnej televízie NRK, ktorý odvysielajú v stredu večer. „Mal som s ním prerušiť všetky kontakty oveľa skôr,“ dodal.
Deťom odkázal desať miliónov
Juulovú vyšetrujú pre podozrenie zo závažnej korupcie a Röda-Larsena pre spoluúčasť na nej.
Polícia preveruje Epsteinovu pôžičku, jeho úlohu pri kúpe bytu v Osle za cenu nižšiu než trhovú, cestu na jeho ostrov v roku 2011 aj platenie domácich služieb pre diplomata. Manželia akékoľvek protiprávne konanie odmietajú.
Epstein vo svojom závete odkázal ich dvom deťom desať miliónov dolárov. Jedno z nich si v apríli vo veku 25 rokov vzalo život.
Kontakty až do smrti
Dokumenty zverejnené americkým ministerstvom spravodlivosti ukázali, že kontakty pokračovali až do roku 2019, keď Epstein zomrel vo väzbe.
Röd-Larsen ich vysvetľuje svojou úlohou sprostredkovateľa a získavaním darcov pre Medzinárodný inštitút mieru v New Yorku, ktorý viedol v rokoch 2005 až 2020.
Kauza zasiahla aj ďalšie významné osobnosti v Nórsku. Parlament začal kontrolné konanie a vytvoril nezávislú komisiu.
Na budúci týždeň má vypočúvať ministra zahraničných vecí Espena Bartha Eideho aj jeho predchodcov od roku 2005 vrátane súčasného premiéra Jonasa Gahra Störeho.
Zdroj: SITA.sk - Architekt Dohôd z Osla ľutuje vzťahy s Epsteinom, vyšetruje ho polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
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