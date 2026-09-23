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23. septembra 2026
Kaliňák: „Leštiči atómových hlavíc“ by sa mali spamätať, Slovensko sa nesmie nechať zatiahnuť do vojny
Tagy: americký minister zahraničných vecí Minister obrany SR Premiér Slovenskej republiky Vojna na Ukrajine
Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. „Leštiči atómových hlavíc“ by sa mali spamätať. Vyhlásil to podpredseda vlády a ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície.
„Leštiči atómových hlavíc“ by sa mali spamätať. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slová ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní, s tým, že čím skôr sa uzavrie mier, tým menej bude mŕtvych.
„Sú vám tieto slová povedomé? Od začiatku vojenského konfliktu toto isté hovoril Robert Fico,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že aj vysoko postavení predstavitelia NATO tvrdia, že by štáty nemali podľahnúť provokácii a mali by byť v reakcii zdržanlivé, ak ide o aplikovanie rôznych vojenských reakcií na takéto provokácie.
Kaliňák sa v tejto súvislosti pýta, čo znamená hystéria médií a najmä opozície. „Znamená to len to, že sa nerozumejú súčasnej dramatickej a napätej situácii a že im je úplne jedno, či Slovensko bude, alebo nebude zatiahnuté do konfliktu, ktorý nemá jasný rámec,“ vyhlásil minister. Podľa Kaliňáka sa nesmie dopustiť, aby sa na nejaké provokácie využila celá palebná sila.
„Je nevyhnutné, aby sme využili všetky naše bezpečnostné mechanizmy, aby sme takýmto provokáciám boli schopní čeliť a zabezpečili bezpečnosť pre našich ľudí. Severoatlantická aliancia ale bola zriadená na plnoformátové invázie. Na túto reakciu, na túto ochranu. Ale tu pribúdajú hlasy v EÚ, že musíme rázne reagovať, keď príde k akejkoľvek provokácii, a majú záujem zatiahnuť EÚ do vojny s Ukrajinou, kde už USA povedali svoje jasné stanovisko. Tak by som všetkých našich drahých leštičov atómových hlavíc poprosil, aby sa trochu spamätali a uvedomili si, že v rukách zodpovedných politikov sú životy našich občanov,“ uviedol Kaliňák.
Zároveň ubezpečil, že Ozbrojené sily SR sú dobre vycvičené a vojaci su pripravení chrániť SR, ako aj svojich spojencov, ak budú napadnutí v zmysle klasických platných vojenských pravidiel.
„Ale dnes sme súčasťou hybridnej vojny a na to musíme odpovedať sofistikovane a uvážlivo. Preto takáto hysterická reakcia vyplýva z neznalosti a z toho, že im nezáleží na tom, akým spôsobom môžu dopadnúť občania SR práve pri takýchto neuvážených krokoch,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák: „Leštiči atómových hlavíc“ by sa mali spamätať, Slovensko sa nesmie nechať zatiahnuť do vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
„Leštiči atómových hlavíc“ by sa mali spamätať. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v reakcii na kritiku vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zdržanlivosti v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
Zbytočná hystéria
Minister obrany hovorí o zbytočnej hystérii médií a najmä opozície. Kaliňák v tomto zmysle pripomenul slová ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia o tom, že vojna na Ukrajine neskončí dramatickým jednoznačným víťazstvom jednej alebo druhej strany. Zdôraznil potrebu rokovaní, s tým, že čím skôr sa uzavrie mier, tým menej bude mŕtvych.
„Sú vám tieto slová povedomé? Od začiatku vojenského konfliktu toto isté hovoril Robert Fico,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že aj vysoko postavení predstavitelia NATO tvrdia, že by štáty nemali podľahnúť provokácii a mali by byť v reakcii zdržanlivé, ak ide o aplikovanie rôznych vojenských reakcií na takéto provokácie.
Vojaci sú pripravení
Kaliňák sa v tejto súvislosti pýta, čo znamená hystéria médií a najmä opozície. „Znamená to len to, že sa nerozumejú súčasnej dramatickej a napätej situácii a že im je úplne jedno, či Slovensko bude, alebo nebude zatiahnuté do konfliktu, ktorý nemá jasný rámec,“ vyhlásil minister. Podľa Kaliňáka sa nesmie dopustiť, aby sa na nejaké provokácie využila celá palebná sila.
„Je nevyhnutné, aby sme využili všetky naše bezpečnostné mechanizmy, aby sme takýmto provokáciám boli schopní čeliť a zabezpečili bezpečnosť pre našich ľudí. Severoatlantická aliancia ale bola zriadená na plnoformátové invázie. Na túto reakciu, na túto ochranu. Ale tu pribúdajú hlasy v EÚ, že musíme rázne reagovať, keď príde k akejkoľvek provokácii, a majú záujem zatiahnuť EÚ do vojny s Ukrajinou, kde už USA povedali svoje jasné stanovisko. Tak by som všetkých našich drahých leštičov atómových hlavíc poprosil, aby sa trochu spamätali a uvedomili si, že v rukách zodpovedných politikov sú životy našich občanov,“ uviedol Kaliňák.
Zároveň ubezpečil, že Ozbrojené sily SR sú dobre vycvičené a vojaci su pripravení chrániť SR, ako aj svojich spojencov, ak budú napadnutí v zmysle klasických platných vojenských pravidiel.
„Ale dnes sme súčasťou hybridnej vojny a na to musíme odpovedať sofistikovane a uvážlivo. Preto takáto hysterická reakcia vyplýva z neznalosti a z toho, že im nezáleží na tom, akým spôsobom môžu dopadnúť občania SR práve pri takýchto neuvážených krokoch,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák: „Leštiči atómových hlavíc“ by sa mali spamätať, Slovensko sa nesmie nechať zatiahnuť do vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americký minister zahraničných vecí Minister obrany SR Premiér Slovenskej republiky Vojna na Ukrajine
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