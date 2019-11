Architektúru Kežmarku navrhnú študenti vo virtuálnej realite

Ilustračné foto. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Kežmarok 30. novembra (TASR) - Mesto Kežmarok, Škola umeleckého priemyslu Kežmarok a firma CvikerAR tento týždeň podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Kežmarok tak ako prvé mesto na Slovensku poskytne svoje územie študentom a tvorcom 3D reality. Iniciátorom projektu bola práve samospráva.uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák a dodal, že v ďalšom období chce spoluprácu prepojiť aj na vysoké školy.uviedla riaditeľka školy Marta Perignáthová. Škola podľa nej plánuje vytvoriť nový študijný odbor zameraný na virtuálnu realitu.V rámci Slovenska je Kežmarok prvým mestom, ktoré chce spojiť virtuálnu realitu so samosprávou a školou.skonštatoval generálny riaditeľ firmy CvikerAR Ján Hrončák.Výhodou podľa neho je, že sa tam nachádza umelecká škola, ktorá robí s dizajnom a vie tak ponúknuť nápady, ktoré vedia zakomponovať do informačnej siete mesta.Bratislavská spoločnosť, ktorá vlani získala ocenenie za softvérový startup zameraný na využitie rozšírenej reality v architektúre, má v pláne študentov do prác vo virtuálnej realite a vo vytváraní 3D modelov stavieb postupne zaškolovať.Prvé školiace hodiny už začali pod vedením učiteľov školy a odborníkov z praxe. Úlohou kežmarskej radnice bude predovšetkým zapojiť do platformy verejnosť a študentov.dodal na záver Ferenčák.