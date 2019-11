Vo vysokých polohách hôr pripadlo do desať centimetrov snehu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 30. novembra (TASR) - Najviac snehu pripadlo do dnes vo vysokých polohách Tatier a Malej Fatry. V najvyšších polohách Vysokých Tatier, nad 2000 metrov nad morom, pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.upozornil Sedlák.Dnes ráno bolo na horách prevažne zamračené a hmlisté počasie, na západe so zrážkami a na východe Tatier polojasno. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 11 do mínus troch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do desať metrov za sekundu, na hrebeňoch v nárazoch do 15 metrov za sekundu.Počas piatka pripadlo nad hranicou 1500 metrov nad morom od poprašku do desať centimetrov nového snehu, najviac vo vysokých polohách Tatier a Malej Fatre.dodal Sedlák.