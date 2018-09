Arcidiecézna charita v Trnave hľadá dobrovoľníkov pre nové programy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Maroš Černý Foto: TASR - Maroš Černý

Trnava 20. septembra (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) vyzýva dobrovoľníkov na zapojenie sa do nových projektov smerujúcich jej klientov k návratu do plnohodnotného života. V ponuke je deväť konkrétnych dobrovoľníckych programov, záujemcovia sa do nich môžu prihlasovať do konca septembra.uviedol riaditeľ TACH Miroslav Dzurech. Pozície sú podľa neho vhodné pre pracujúcich ľudí, študentov, ale aj pre seniorov, ktorí hľadajú možnosti, ako tráviť čas.dodal Dzurech. Pre väčšinu programov stanovila charita dva mesiace, niektoré si vyžadujú zapojenie len v čase, keď sú aktuálne, napríklad pomoc pri organizovaní zbierky potravín.vysvetlil koordinátor dobrovoľníctva Juraj Juríček. Zamestnávatelia by podľa neho mohli uvoľniť v dohodnuté dni svojich zamestnancov na niekoľko hodín počas pracovného času. Tí by takto získali nové skúsenosti a zároveň by podporili tímového ducha vo firme.uviedol Juríček. Dobrovoľnícke programy charita zverejnila na svojej webovej stránke www.charitatt.sk.Jeden z dobrovoľníckych programov má názov Dobrá duša. Jeho účastníci trávia čas so seniormi v Dome pokojnej staroby v Cíferi, robia s nimi aktivity, ktoré im pomáhajú posilniť mentálne a fyzické zdravie. Ďalšie programy pozývajú dobrovoľníkov na pomoc pri pracovnej terapii s klientmi charity, organizovaní vianočnej večere či zbierky potravín v supermarketoch, výrobe symbolického platidla hlinený dukát, ale tiež pri distribúcii nábytku, spotrebičov a potravín charitnou dodávkou priamo k poberateľom pomoci, pri práci v záhrade či v charitnom stánku.