BOJNIČANIA, POZOR: Časť mesta bude budúci týždeň bez elektriny

Bojnice, ilustračná snímka. Foto: codnes.sk Bojnice, ilustračná snímka. Foto: codnes.sk

Bojnice 20. septembra - Niektorí obyvatelia Bojníc zostanú 26. a 27. septembra bez elektrickej energie. Elektrikári totiž budú vtedy kontrolovať vzdušné vedenie vysokého napätia. Zámku ani zoologickej záhrady sa plánované odstávky nedotknú, informoval vo štvrtok TASR hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.





"V stredu 26. septembra nepôjde prúd na 130 odberných miestach od 7.30 h do 15.00 h. O deň neskôr, vo štvrtok 27. septembra, naplánovali elektrikári zo SSD odstávku od 8.00 h do 14.30 hod. Zasiahne viac ako 600 odberných miest," konkretizoval Gejdoš.Dôvodom rozsiahlejších obmedzení je podľa neho plánovaná lezecká revízia vzdušného vedenia vysokého napätia, pričom cieľom kontroly je prevencia pred poruchami, a tiež spoľahlivejšia a bezpečná distribúcia elektriny. "Ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko preto, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov by sme však chceli požiadať o trpezlivosť a náležitú prípravu na odstávku," ozrejmil.Kompletný zoznam adries zasiahnutých odstávkami môžu obyvatelia nájsť na internetovej stránke distribučnej spoločnosti www.ssd.sk v časti Plánované odstávky.





Spoločnosť SSD zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35.000 kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740.000 domácností a firiem.